Dorado. Sin haber dirigido un solo partido, Carlos Beltrán fue despedido como mánager de los Mets de Nueva York en enero de 2020 debido al escándalo de robo de señas de los Astros de Houston, cuando ganaron la Serie Mundial en 2017.

Cuatro años después de su cesantía, Beltrán está de vuelta con la organización, pero en un puesto gerencial como asistente del presidente de operaciones de béisbol, David Stearns. A pesar de que en el pasado le hubiese gustado dirigir un equipo en las Grandes Ligas, el otrora toletero está más que satisfecho con su rol actual.

“Lo disfruto muchísimo porque me da la oportunidad de viajar, conectar con los jugadores, seguir aprendiendo del juego, entender lo que es el front office, estar en reuniones importantes y ver cómo se manejan los negocios. Igualmente, me da la oportunidad de conectar con los coaches y los peloteros, lo cual es algo que disfruto mucho, además de poder llevar a mis hijos a la escuela por las mañanas, llevarlos a las prácticas y estar con ellos en los torneos. Ahora mismo tengo el trabajo de mis sueños. No sé hasta cuánto pueda estirar este chicle, pero lo voy a estirar lo más que pueda”, admitió Beltrán en un aparte con la prensa local, durante un torneo benéfico de pickleball de The Rain & Rose Charitable Fund, de Mark Basille, que se llevó a cabo en el Dorado Beach Resort de este municipio.

A raíz de esto, comentó que no tiene intención de, al momento, volver a ser mánager en las Mayores. “Yo no he demostrado interés. Yo tengo un representante y mi representante me llama: ‘Carlos, ¿qué es lo que tú quieres hacer?’ Y yo siempre le digo que ahora mismo superbién en lo que estoy”, aseguró.

Beltrán también enfatizó acerca de lo safricado que es dirigir un equipo de las Grandes Ligas, ya que su trabajo no acaba una vez termine la temporada debido a que es en ese momento que arranca la agencia libre y mercado de cambios.

El nueve veces integrante del Juego de Estrellas y tres veces ganador del Guante de Oro ofreció el ejemplo del venezolano Carlos Mendoza, mánager de los Mets, quien probablemente tenga que abandonar a su familia para asistir a las negociaciones de la organización con el cotizado agente libre Juan Soto en Los Ángeles.

El mánager de los Mets, Carlos Mendoza, a la derecha con el brazo levantado. ( Chris Szagola )

“Cuando tú estás en un equipo y ves de cerca el proceso, como lo vi este año completo con Carlos (Mendoza), es fuerte… Es bien fuerte. Lo que hacen los mánagers de Grandes Ligas es bien complicado. Lo que conlleva, el esfuerzo, la separación familiar. Yo llegué a ir al parque y veía a Carlos ayudando a sus hijos con las asignaciones, mientras tiene que prepararse para el juego, porque hay una vida que continúa que no se ve desde afuera. Esto es algo que, cuando la persona decide hacerlo, debe estar comprometida los 12 meses del año”, relató.

Aun así, no descarta en un futuro darse de nuevo la oportunidad de dirigir en las Grandes Ligas como sus compatriotas Alex Cora, con los Red Sox de Boston, y José “Joe” Espada, con los Astros de Houston.

“Yo no descarto nada porque a mí me encanta la pelota y disfruto mucho estar alrededor de los muchachos y ayudar. Este año estuve alrededor de Lindor, con quien pude compartir y escuchar en los momentos buenos y difíciles. En esos momentos, tú también puedes dar tu perspectiva como jugador y te das cuenta que siempre ese tipo de mentoría hace falta en el juego”, sostuvo.