Carlos Correa fue presentado este este miércoles en conferencia de prensa de los Twins de Minnesota, en donde dijo que se siente “feliz” nuevamente y listo para terminar el trabajo que comenzó con el equipo en el 2023 y agregó que fue un “impacto” y “sorpresa” para él los diagnósticos negativos de parte de personal médico que le costaron lucrativos acuerdos con los Giants de San Francisco y los Mets de Nueva York.

Correa regresa a Minnesota luego de su temporada en el 2022. Estará en Minnesota por las próximas seis temporadas por un monto de $200 millones. También tiene en contrato la opción de permanecer en el equipo por cuatro años más, lo que aumentaría la totalidad del contrato a más de $270 millones.

En presencia de su familia, Correa se volvió a poner la camiseta #4 de los Twins en la conferencia y expresó su felicidad por regresar a Minnesota.

“Estoy feliz de estar de regresar. Comenzamos algo bueno en la pasada temporada y tenemos un trabajo que hacer para terminarlo”, dijo Correa a los medios de Minnesota.

Minnesota fue contendor por gran parte de la pasada temporada con Correa en la alineación. El equipo llegó a estar liderando la División Central de la Liga Americana hasta que se quedaron fuera de contienda en el mes final de la temporada.

Correa dijo que cree que puede ayudar a ganarlo todo en esta nueva etapa cuando fue preguntado sobre sus nuevos objetivos con el equipo.

“Mi meta principal es ganar, y no me refiero a la División. Me refiero a ganar campeonatos. Con un buen núcleo de jugadores, con buena dirección estuvimos primeros en la temporada. Mis expectativas son altas”, dijo.

Correa fue preguntado sobre cómo se sintió emocionalmente durante los vaivenes de su agencia libre, entre las acuerdos anulados con los Giants y los Mets, hasta su regreso inesperado a Minnesota.

Carlos Correa abraza a su agente Scott Boras

“Definitivamente fue una montaña rusa de emociones”, dijo. “Pero me enfoqué en lo que podía controlar, en mi cuerpo, en los compañeros de equipo. Todo lo que no podía controlar, se lo dejé a este que está aquí (su agente Scott Boras)“, dijo.

La prensa le preguntó sobre qué le dice ahora a la fanaticada de Minnesota que fue dejada por Correa como tercera opción en su proceso.

“Minnesota era uno del pequeño grupo de equipos a los que yo estaba dispuesto a ir. El proceso de la agencia libre es complicado y suceden mucha cosas en el camino. Lo que importa es que estoy de regreso, que voy a representar a la ciudad, la organización, que voy a hacerlo correctamente, que voy a jugar duro cada día. Que voy a estar ayudando a las comunidades lo mejor que pueda”, dijo.

Correa agregó que siempre estuvo en contacto con los Twins durante la agencia libre, aunque el equipo no era su primera opción al evaluar todas las ofertas recibidas. Dijo que se mantuvo en contacto con el boricua y tercera base de la novena, José Miranda, así como con otros miembros del equipo con quienes conversaba sobre futuros planes de desarrollo de la novena.

“Su corazón siempre estuvo en Minnesota”, dijo el director de operaciones de los Twins, Derek Falvey para rescatarlo en el proceso.

Sobre las opiniones negativos en torno a su cuestionado tobillo, Correa dijo varias veces que fue una sorpresa para él porque sus exámenes en Minnesota indicaban que está saludable y porque él ha demostrado en las pasadas temporadas que está sano de esa área.

“Fue impactante porque nunca me ha dolido el tobillo y porque no he perdido juegos por el tobillo”, dijo en una de sus contestaciones.

Carlos Correa levanta a su hijo Kylo al cierre de la conferencia de prensa.

“Definitivamente fue una sorpresa porque yendo a la evaluación física con San Francisco no tenía ninguna preocupación en base a los exámenes que ya me habían hecho en Minnesota. Pero lo bueno es que esas dudas me tienen de regreso en Minnesota”, dijo en otra ocasión.

Su agente Scott Boras abundó sobre las diferencias de opciones médicas. Dijo que las opiniones médicas deben ir acompañadas por la observación diaria a un jugador ejecutando en el terreno en vez de formarse mayormente en base a una prueba de MRI. Considera que los médicos que cuestionaron la área ante la longevidad de los preacuerdos caídos son profesionales de la salud que no gozan de la experiencia de ver a un atleta en el campo ni dan peso a la capacidad que genera un atleta para fortalecer su cuerpo.