El campocorto de los Astros de Houston, Carlos Correa, le dijo a MLB.com que aunque será agente libre al finalizar la actual temporada, que entró el miércoles en su último mes, que no ha descartado por completo un regreso a Houston.

Según reportó el periodista Brian McTaggart, Correa no ha tenido conversaciones recientes con la gerencia como lo pidió. Correa rechazó una oferta de $120 millones por seis años y luego otra de cinco por $125 millones.

“Fui muy claro que una vez la temporada comenzara, no quería tener conversaciones”, le dijo el boricua a MLB.com. “Obviamente ellos han respetado eso. Veremos a ver qué pasa al finalizar la temporada. Veremos dónde estamos”.

PUBLICIDAD

Hace una semana, Correa había dejado entrever que su tiempo con los Astros había terminado. El boricua es uno de cuatro campocortos elite que entrarían a la agencia libre al finalizar la temporada, y las cantidades de dinero que potencialmente le ofrecerían a Correa podrían complicar la capacidad de los Astros de tratar de cumplir con sus demandas.

Pero el santaisabelino dijo que la puerta aún está abierta para regresar a Houston el año que viene.

“Uno nunca sabe. Obviamente no tendré un contrato con los Astros para el próximo año. ¿Quién sabe? Si ellos me quieren mantener aquí estaré muy contento de quedarme. Si ellos no me ven con el equipo a largo plazo, iré a jugar con otro equipo. Esa decisión está fuera de mis manos. Lo único que está en mis manos es la manera en que ejecuto en el terreno y la manera en que ayudó a mi equipo a ganar”.

Según McTaggart, Correa admitió que según la temporada entra a su último mes, sabe que podría ponerse sentimental, especialmente ante los fanáticos en Minute Maid Park.

“Oh. 100% el saber que es mi último año de contrato sin saber si voy a regresar, claro que me voy a poner sentimental”, le dijo a MLB.com.