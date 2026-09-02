Carlos Correa dará un paso importante en su recuperación de una cirugía en el tobillo izquierdo al aumentar la intensidad de su rehabilitación con la esperanza de regresar a los Astros de Houston antes de que concluya la temporada, informó MLB.com.

Correa recibió autorización de un médico del equipo luego de su revisión de cuatro meses de la cirugía para reparar el tendón peroneo corto, realizada el 11 de mayo. El campocorto ha comenzado a correr al 95% de intensidad, además de batear, fildear rodados en tercera base y practicar con una máquina de lanzamientos.

El puertorriqueño viajará este fin de semana a las instalaciones de entrenamiento de primavera de Houston en West Palm Beach, Florida, donde participará en partidos de preparación para continuar su rehabilitación.

“Este será el verdadero examen”, dijo Correa a MLB.com.

Los Astros tienen 24 partidos restantes en la temporada y, si su recuperación progresa favorablemente, Correa podría regresar durante las últimas dos semanas de la campaña. El dirigente Josué Espada indicó que, de volver, ocuparía la tercera base.

Correa bateaba para .279, con tres jonrones y 16 carreras impulsadas en 32 partidos antes de lesionarse. Fue adquirido nuevamente por Houston en 2025, luego de jugar con los Mellizos de Minnesota.