Un exjugador de la NFL fue arrestado por la policía del condado de Volusia, tras ser sorprendido mientras conducía un vehículo hurtado en Daytona Beach, Florida, informó Fox Orlando.

El detenido fue identificado como Damon Patterson, de 31 años y quien militó con los Bucaneros de Tampa, los Steelers de Pittsburgh, entre otros equipos. Patterson fue dado de baja de la NFL después que los Patriotas de Nueva Inglaterra lo descartaran, tras reportase a los entrenamientos de pretemporada del equipo en el 2019. Antes de llegar a la NFL, el ala abierta jugó futbol colegial con la Universidad Estatal de Youngstown.

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Al exjugador se le imputan cargos por robo de auto, agresión agrada con un arma mortal, daños a la propiedad y robo a mano armada. Paterson fue arrestado cuando conducía un Kia color blanco reportado como hurtado por la avenida Silver Beach. Al momento de su arresto se le ocupó un machete.

🏈Former NFL Player Arrested after Florida Officers Spot Him in Stolen Car 😲

Damoun Patterson was arrested and charged with Armed burglary of a dwelling, Grand theft of a motor vehicle, Aggravated assault with a deadly weapon, Criminal mischief. Held on NO BOND.



The Kia SUV… pic.twitter.com/Pu557mT380 — American Crime Stories (@AmericanCrime01) September 1, 2026

Según informaron las autoridades, antes del arresto, el exjugador irrumpió en una vivienda en la ciudad de Orlando, donde cometió un atraco y abandonó el lugar al volante del vehículo hurtado. Tras su arresto, el exjugador fue ingresado en la cárcel del condado de Volusia sin derecho a fianza y sería trasladado al condado de Orange para enfrentar acusaciones en relación al atraco que se le imputa haber cometido en la ciudad de Orlando.