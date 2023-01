Los Gigantes de Carolina avanzaron a la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al vencer 3-1 a unos Cangrejeros de Santurce que desaprovecharon múltiples oportuidades en el séptimo juego de la serie semifinal B en el estadio Roberto Clemente.

La serie final inicia mañana martes en Carolina. Se jugará a un máximo de siete juegos en busca del nuevo campeón y del representante boricua en la Serie del Caribe Venezuela 2023.

Carolina perdía 3-2 la serie y yendo de visita a Santurce.

Los Gigantes están en su primera serie final desde la temporada 2006-07, cuando ganaron su segundo título corrido.

Carolina se fue al frente en su primera oportunidad de anotar, ésta en la sexta entrada ante el iniciador Adalberto Flores que había controlado a Carolina por cinco entradas.

Flores fue relevado luego de dos outs en la sexta entrada por el derecho Derek West. Flores dejó a Ozzie Martínez en segunda. De hecho fue el único que le llegó hasta esa base durante su salida.

Pero West permitió la anotación desde segunda base de Martínez por imparable al central de Brian Navarreto para que Carolina anotara la primera carrera del partido. La anotación se le acreditó a Flores.

Los Gigantes celebran el lunes en la noche el pase a la final, que inicia este martes en Carolina ante los Indios. ( Miguel Rodríguez Casellas )

Seguido, West permitió un sencillo al izquierdo a Rubén Castro y base por bolas a Gabriel Cancel para llenar las bases. Fue relevado por Andre Scrubb.

Scrubb fue recibido con sencillo al izquierdo de Anderson Feliz que impulsó a Navarreto y a Castro para el 3-0.

Santurce padeció en el decisivo de lo que adoleció en toda la temporada: de anotar.

Dejó corredores en base en las primeras cuatro entradas. En la segunda llenó las bases con dos outs, pero el abridor Freddie Cabrera indujo a Roberto ‘Bebo’ Peña a una rola por tercera para acabar la entrada.

El mismo Peña dejó un corredor en tercera en la cuarta entrada, cuando el relevista José Fuentes lo eliminó por out de tercera a primera. En esa entrada, hubo un error de corrido de Pablo Sandoval, quien abrió con doble ante Cabrera, pero fue puesto fuera en tercera al no percatarse que Magneuris Sierra no pudo poner un toque para adelantarlo. No había outs previo al error de Sandoval.

Santurce volvió a asustar a Carolina en la sexta entrada. Luego de un imparable de Yariel González, el relevista Fuentes, de nacionalidad venezolana, se enfrentó al venezolano Sandoval y éste último le pegó una peligrosa linea de out entre el jardín izquierdo y el central que hubiese impulsado a González. Un bateador luego, Jack López se perdió por varios pies un cuadrangular de dos carreras por el poste del izquierdo.

Santurce ripostó en la séptima con una carrera mediante un lanzamiento salvaje del relevista Miguel Romero con las bases llenas y dos outs, pero dejó las carreras del empate en tercera y segunda base cuando Romero indujo a Yariel González a un out sin asistencia por primera base.

Santurce amenazó una vez más en la última entrada. Ante el relevista José Espada, Yariel Rivera llegó a base por boleto gratis y Rusney Castillo le llevó a segunda por imparable al izquierdo. Roy Morales entonces bateó de línea pero para doble jugada por Espada.