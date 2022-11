El nombre de Charlie Montoyo estuvo sonando en los pasillos de las Grandes Ligas durante los pasados tres o cuatro meses hasta que se le abrió una puerta en Chicago, en donde trabajará como coach de banco de los White Sox.

Él no puso su nombre a correr para regresar a las Grandes Ligas luego de perder el trabajo como dirigente de los Blue Jays de Toronto en el mes de agosto. Su despido, de hecho, fue el primer motivo que tuvo su apellido sonando, cuando muchos se preguntaban el por qué de su inesperado despido.

En cuando a su nombramiento en Chicago, el que propuso su nombre lo fue el recién designado nuevo dirigente de la novena, Pedro Grifol, y Montoyo lo aceptó sobre otras ofertas que tenía. El gerente general de los White Sox, Rick Hahn, dijo a medios de Estados Unidos que tenía conocimientos que Montoyo era interesado por otros clubes, por lo que avanzaron en contratarlo antes de que fuera tarde.

Montoyo dijo que se sintió alagado por el acercamiento de Grifol, a quien no conocía profundamente, así como a la gerencia de los White Sox.

“Estoy bien contento con esta oportunidad y agradecido con Pedro y la gerencia del equipo”, dijo Montoyo a Primera Hora en las que son sus primeras declaraciones públicas desde que fue despedido de Toronto, tema del cual aún no quiere hablar y mucho menos para empañar la alegría que tiene sobre su nueva empresa con los White Sox.

Montoyo fue despedido de su puesto de mánager en Toronto el pasado 13 de julio cuando la novena jugaba para marca de 46-42 y tenía posesión de un boleto de wild card que de hecho, retuvo al final de la temporada y con el cual avanzó a los playoffs aunque se eliminó en su Serie Divisional en dos partidos ante los Mariners de Seattle. Era su primera oportunidad como dirigente en las Grandes Ligas y su despido, aunque su equipo no estaba en una buena racha, no pareció correcto. El boricua venía levantando desde hace cuatro años a un grupo de prospectos y año tras años tuvo a los Blue Jays en crecimiento y contienda. Acumuló marca de 236-236 en ese periodo y fue removido de sopetón, con el equipo en medio de la lucha por la postemporada que recién concluyó. Considerando todo ese amargo momento y la alegría que vive ahora, Montoyo no quiere hablar por el momento sobre los Blue Jays porque está enfocado ahora en los White Sox.

Montoyo estuvo cuatro temporadas con los Blue Jays. Tuvo récord ganador en tres de esas. ( Archivo )

Grifol llamó a Montoyo cuando estaba en el proceso de entrevistas con los White Sox. Por ese proceso de entrevistas también pasó el boricua Josué Espada, quien es el coach de banco de los Astros de Houston, quienes recién se coronaron campeones de la Serie Mundial, y quien también fue a entrevista de trabajo con los Marlins de Miami.

“Pedro me llamó y me dijo que estaba en el proceso de entrevistas y que quería que estuviera con él en el equipo si le daban el trabajo. Yo a él lo conozco de saludarnos. Es bueno que quieran a uno así, que se note que no es por amistad”, dijo Montoyo.

Naturalmente, Grifol tenía una buena referencia de Montoyo, quien subió en las labores de dirección con la organización de Tampa Bay y quien también fue coach de banco para esa organización bajo la dirección de Kevin Cash aparte de un exitoso dirigente a nivel de Triple A.

Excepto por su primera temporada en Toronto, Montoyo tuvo récord de .500 o mejor en sus siguientes tres años con los Blue Jays, sobresaliendo la temporada del 2021 con marca de 91-71 y la del 2020 en que llevó al equipo a una inesperada presentación en la postemporada.

ARCHIVO - Foto del 14 de junio del 2021, el entrenador de banca de los Reales de Kansas City Pedro Grifol se reúne con el mánager de los Tigres de Detroit A.J. Hinch y los umpires. El jueves 3 de noviembre del 2022, los Medias Blancas contratan oficialmente a Grifol como nuevo mánager para suplir a Tony La Russa. (AP Foto/Reed Hoffmann, Archivo) ( Reed Hoffmann )

Además, Montoyo se siente que está mejor preparado para asistir a Grifol en comparación a cuando asistió a Cash.

“Es la segunda vez que voy a ser coach de banco, pero me siento más preparado esta vez porque ya dirigí y sé lo que va necesitar. Espero poder darle toda la información a Pedro para que tome las decisiones”, dijo.

“Además, espero hacerle reír de vez en cuando”, dijo Montoyo consciente sobre la tensión con que trabajan los dirigentes.

Grifol creció en la organización de los Royals de Kansas City, en donde fue coach de banco desde el 2020.

El nombre de Montoyo ya fue presentado en la conferencia de prensa en que los White Sox anunciaron a Grifol y ahora le toca la coach boricua comenzar a conocer a fondo al equipo al que no vio mucho en sus cuatro temporadas en Toronto porque los White Sox y los Blue Jays juegan en distintas divisiones de la Liga Americana.

“Chicago tuvo muchas lesiones. Se esperaba más de lo que sucedió en ese equipo. Tenemos un buen chance porque es un buen equipo”, dijo.