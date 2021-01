Previo a su nombramiento y llegada a los Blue Jays de Toronto como nuevo dirigente del club para la temporada 2019, el puertorriqueño Charlie Montoyo estaba acostumbrado a trabajar con peloteros jóvenes en desarrollo en las ligas menores de la organización de Tampa Bay.

Ahora que tendrá la oportunidad de dirigir a un pelotero maduro y de primer orden como el recién firmado agente libre George Springer, el técnico boricua sabe que su equipo adquirió la pieza perfecta que encaja en unos Blue Jays faltos de experiencia por ser un grupo novel aún.

“Lo bueno de esto ha sido, por supuesto, que una de las metas de nosotros era arreglar la prevención de carreras (de equipos rivales). Y Springer siempre fue uno de nuestros ‘targets’ desde el principio, porque nos iba a mejorar en todos lados; defensivamente, ofensivamente... y cuando lo firmamos fue tremendo”, dijo Montoyo en entrevista con este medio, refiriéndose al periodo de la agencia libre que comenzó tan pronto concluyó la pasada Serie Mundial.

Springer, quien fue presentado el miércoles oficialmente como nuevo miembro de los Blue Jays, firmó la pasada semana un contrato por seis temporadas y $150 millones, luego de pasar sus primeras siete campañas con los Astros de Houston. Con estos jugó en los playoffs en repetidas ocasiones, incluyendo dos viajes a la Serie Mundial, un campeonato en 2017 y el trofeo de Jugador Más Valioso del Clásico de Otoño de ese año.

Al indagar con el piloto que en 2020 quedó tercero en la votación para el premio de Dirigente del Año de la Liga Americana, Montoyo admitió que los Blue Jays le habían echado el ojo a Springer desde mucho antes del periodo muerto. De todos modos no reveló un secreto pues en esa línea de pensamiento se expresó la gerencia cuando presentaron al cotizado patrullero de 31 años. Sin embargo, aunque el interés en el jugador comenzó hace tiempo, el hecho de que los Blue Jays clasificaran a la postemporada en 2020, despertó un interés adicional por mejorar las opciones para 2021.

“Nosotros éramos un equipo en reestructuración. Entonces, hay que darle crédito a los muchachos que jugaron tremenda pelota el año pasado y llegaron a los playoffs cuando nadie lo esperaba. Eso nos dio el chance en este año de buscar piezas como George Springer”, agregó Montoyo.

El dirigente -que va a su tercera campaña como mandamás del terreno en las Mayores y uno de tres pilotos puertorriqueños al momento en ese circuito- dijo que aparte del gran talento ofensivo y defensivo que ganan dentro del diamante, obtienen un gran activo en el camerino, que está repleto de figuras jóvenes como Cavan Biggio, Bo Bichette, Lourdes Gurriel, hijo, y Vladimir Guerrero, hijo.

“Todos los equipos ganadores tienen un clubhouse ganador y él trae esa experiencia de ganador que hace mucha falta a los jóvenes. Todos los equipos que han ganado en los últimos años tienen jugadores así. Carlos Beltrán fue un pelotero así con Houston, Nelson Cruz con Minnesota…”.

Con patrulleros como Gurriel, Jr., Teoscar Hernández y Randal Grichuk, Montoyo sabe que tendrá manos llenas ahora con Springer, quien será titular en el predio central aseguró el piloto.

“Eso es un problema bueno que tenemos. Yo no me quejo en los jardines. Va a haber mucha comunicación y usaremos el espacio de DH (bateador designado) para sacar gente del terreno y ayudar con sus piernas un poquito”, anticipó.

En cuanto a la ofensiva, Montoyo destacó tanto en la conferencia como en la entrevista con este medio, que todos saben que Springer tiene grandes cualidades de primer bate.

“Eso fue lo más que me gustó de la conversación que tuve con George. Me dijo, ‘yo sé que todos piensan que me encanta ser leadoff hitter pero estoy para jugar donde sea’. A George lo veo en cualquiera de las primeras tres posiciones (de la alineación)”, sostuvo Montoyo con alegría.