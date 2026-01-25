Cinco exjugadores de las Grandes Ligas estarán al mando de equipos en la venidera temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, que arranca el 1 de febrero con la participación de 45 franquicias en todo Puerto Rico.

Encabeza la lista Raúl Casanova, exreceptor con nueve años de experiencia en las Mayores, vistiendo los uniformes de los Tigers de Detroit, Brewers de Milwaukee, Orioles de Baltimore y Mets de Nueva York.

Casanova estará por segundo año consecutivo como dirigente de los Mulos de Juncos, equipo que guió al campeonato en la pasada temporada 2025. Fue su segundo título como mentor, tras conquistar el primero en 2011 con los Jueyeros de Maunabo.

En los Pescadores del Plata de Comerío repetirá al mando Luis Matos, exjardinero con nueve temporadas en MLB, mayormente con los Orioles de Baltimore. Fue jugador del Equipo Nacional y logró dos campeonatos como dirigente en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), al frente de los Criollos de Caguas, incluyendo una conquista en la Serie del Caribe.

Con Matos al mando, Comerío tuvo el mejor récord de la fase regular 2025 con 17-3. Además, conquistaron su primer campeonato de sección desde 2003.

En los Industriales de Barceloneta dirigirá José “Tony” Valentín, quien jugó 16 temporadas en las Grandes Ligas como infielder. Militó con los Brewers de Milwaukee, White Sox de Chicago, Reds de Cincinnati y Mets de Nueva York. Este será su regreso a la Doble A, luego de haber sido piloto de los Atenienses de Manatí en 2022 y 2023. Valentín fue dirigente del año en 2022.

Por su parte, los Azucareros de Yabucoa estarán dirigidos por Edwards Guzmán, quien tuvo una carrera de tres temporadas en las Mayores, destacándose como receptor e infielder. Jugó con los Giants de San Francisco y los Expos de Montreal.

En 2025, dirigió a los Artesanos de Las Piedras. Mientras, los Toritos de Cayey contarán con el debut de Ángel Ramón Santos, quien jugó dos temporadas en Grandes Ligas como infielder con los Red Sox de Boston y los Guardians de Cleveland.

La temporada 2026 comenzará el 1 de febrero con un solo juego, entre los Artesanos de Las Piedras y los campeones defensores Mulos, en el Estadio Mariano “Niní” Meaux.