Tan pronto el batazo se estrelló contra la verja del Three Rivers Stadium de Pittsburgh y el número 21 de los Pirates llegó a segunda base de pie no hubo campanitas ni cornetas de alerta sonando en los teléfonos. Simplemente, el que no lo escuchó por radio, se enteró por el diario El Nuevo Día al día siguiente o por El Mundo dos días después.

Un universo separa la experiencia del fanático del béisbol de Grandes Ligas de hace 50 años en comparación con esta era celularizada. En 1972 era mayormente a fuerza de radio y periódicos, como recordó el historiador, investigador y escritor, Jorge Colón Delgado.

En aquel sábado 30 de septiembre, recordó, la Isla completa estaba pegada a sus radios transistores a la expectativa luego de que el día antes, Roberto Clemente pegara un batazo ante Tom Seaver, de los Mets de Nueva York, que aunque se celebró como el hit 3,000, luego fue declarado como error.

“Para ese momento fueron dos estaciones a transmitir”, recordó Delgado, aún de edad escolar al momento. “WIAC viajó con Felo Ramírez, Ramiro Martínez y Carlos de Jesús. Mientras, WAPA Radio viajó fue con Terry García, ‘Palillo’ Santiago, Luis Rodríguez Mayoral y Gino Guerra”.

“Esas estaciones transmitieron el partido, pero ninguna de las transmisiones existe. Se oyó la de WAPA Radio. WIAC al parecer tuvo problemas técnicos con la transmisión y verdaderamente el único que narró el hit 3,000 (en vivo) fue Terry García”, dijo Colón Delgado, quien destacó que la transmisión la comenzó Santiago antes de pasarle el micrófono a García.

Colón Delgado dijo que a través de los años algunos de los involucrados, como Santiago y Rodríguez Mayoral, le comentaron que la creencia es que WIAC tuvo problemas “y por eso es que viene la recreación que luego se hizo famosa”.

¿Cuál recreación?

Pues esa que usted ha escuchado toda la vida en la que Ramírez describe la línea de hit que disparó el carolinense en la cuarta entrada del encuentro y tras lo cual exclama: “Lo logró! Lo logró! Un doble de Roberto Clemente contra la pared del right y el center como él lo quería, limpio completamente”.

De acuerdo con Colón Delgado, ese método de ‘recrear’ eventos deportivos eran muy comunes en la época. Ya se habían realizado en unos cuantos eventos históricos.

Este recordó que Ramírez y Martínez tenían los viernes por la noche por WKAQ el ‘Juego de la Semana’, que comenzaba a las 7:00 p.m. Explicó que la narración era una recreación porque luego de que empezaba el juego, Ramírez y Martínez, entre entradas, hacían concursos para la radioaudiencia.

“Uno llamaba y le hacía preguntas a ellos, y si los hacías fallar te ganabas algo, o si les contestabas bien te regalaban boletos para el cine y otros premios. Ellos eran unos expertos en eso (de recrear)”, contó Colón Delgado.

Pero esto retrasaba la narración en vivo del evento, por lo que cuando Ramírez y Martínez iban por la segunda entrada, el partido ya iba en una entrada posterior, y estos recreaban lo que había pasado en el juego.

Colón Delgado dio el ejemplo del disco titulado Grandes Momentos del Deporte Puertorriqueño, en el que existe una grabación del recordado ‘Pepelucazo’ de febrero de 1951.

El historiador Jorge Colón Delgado precisa que la narración de Felo Ramírez conocida popularmente como la del juego en el que Roberto Clemente conectó su hit 3,000 fue posiblemente una recreación del gran hit. ( Carlos Giusti/Staff )

“En ese disco, el ‘Pepelucazo’ lo narra Felo Ramírez en una recreación, porque Felo no estaba en Puerto Rico. El ‘Pepelucazo’ lo narró Pito Álvarez de La Vega, pero no existe esa grabación. O si existe, no está en condiciones claras como para ser reproducida. Esa narración tiene la misma entonación y el mismo estilo que la de Clemente”, opinó Colón Delgado.

Este recordó que de igual manera, y en la búsqueda de preservar el histórico momento, existe una recreación de Pito Rivera Monge narrando la carrera de la victoria número 55 de Camarero en su histórica racha. Colón Delgado dijo que quien narró la carrera originalmente fue Bebé Cabrera.

Dio otro ejemplo al mencionar que el recordado Manuel Rivera Morales, por alguna razón no pudo transmitir la primera mitad que Puerto Rico le ganó a Estados Unidos en el baloncesto de las Olimpiadas de Tokio en 1964, la primera vez que Estados Unidos perdió una mitad en una Olimpiada. Pero Rivera Morales fue a su cuarto en el hotel y recreó dicha mitad.

Según el historiador y escritor, eso explica el volumen de los gritos de los espectadores que se escuchan en la narración de Ramírez, que son casi ensordecedoras cuando en realidad solamente había 13,117 personas en el Three Rivers Stadium aquel día.

“El único periódico que fue a cubrir fue El Nuevo Día, y de ahí salieron las fotografías históricas de Luis Ramos. En El Mundo salió un reportaje a los dos días. El Nuevo Día había comenzado en 1970 y estaba bien activo con un elenco de reporteros tremendo y le dio una gran cobertura. La televisión no fue ni The San Juan Star. Pero la mayoría yo creo que se enteró por la radio”, finalizó Colón.