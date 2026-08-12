La Liga de Béisbol Superior Doble A entrará en su capítulo culminante desde este viernes a las 8:00 p.m., cuando los Azucareros de Yabucoa y los Pescadores del Plata de Comerío se enfrenten en la serie final, en busca de alzar el campeonato nacional de 2026.

La sede de toda la serie será el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas.

La serie se jugará con dos partidos el primer fin de semana, tres en el segundo y dos en el tercero, si fueran necesarios. El ganador de cuatro desafíos se coronará nuevo campeón.

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“Esta serie final reúne a dos equipos que están aquí por mérito propio, luego de completar una gran temporada 2026. Comerío y Yabucoa han demostrado durante todo el año que tienen el talento, la profundidad y el carácter para disputar el campeonato de Puerto Rico, pero al final solo uno podrá levantar el trofeo”, dijo el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), José Daniel Quiles.

Los dos equipos cuentan con una larga espera en busca del campeonato. Comerío aspira a conseguir su segundo título, luego de ganar el primero en 2003. Mientras, Yabucoa va tras su quinto campeonato, después de 30 años.

“Una muestra del nivel que veremos en esta final es que entre ambos equipos cuentan con ocho integrantes del Equipo Nacional que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Eso habla por sí solo del talento que habrá sobre el terreno. Sin temor a equivocarme, entiendo que esta puede ser una de las mejores series de los últimos años en nuestra liga, por la calidad de los jugadores, de los dirigentes y el nivel de competencia”, resaltó Quiles.

“El hecho de celebrarse en una sola sede también permitirá que los fanáticos puedan disfrutar de toda la serie en un estadio cómodo y accesible. Agradecemos al Municipio Autónomo de Caguas por su disposición y colaboración para hacer posible la celebración de toda la Serie Final en el estadio Yldefonso Solá Morales”, añadió.

Todos los partidos se transmitirán en vivo por WIPR canal 6 y sus plataformas digitales. Los boletos están disponibles en EventosPR.com.