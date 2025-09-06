El Equipo Nacional Sub 18 consiguió su primera victoria en la U-18 World Baseball Cup de la WBSC al dominar con amplio margen 9-1 a Sudáfrica, este viernes, en el Nishizaki Stadium de Itoman, en Japón.

Puerto Rico colocó su marca en 1-1 en el torneo y reaccionó tras caer en su debut ante Corea.

La combinación monticular de Richard de Jesús y Yandiel Reyes marcó la diferencia. Poncharon a 13 bateadores, apenas permitieron dos hits y la única carrera fue inmerecida.

Aunque Sudáfrica abrió la pizarra en la segunda entrada con sencillo de Jordan Pinto, el equipo puertorriqueño empató en el tercer capítulo con doblete de Javeth Carrión. Los boricuas asumieron el control en la cuarta, con sencillo de Diego Hornedo para el 3-1 y un balk que trajo la cuarta rayita.

“Un arranque bastante lento; esperábamos un poquito más de agresividad en las primeras entradas. De la mitad del partido en adelante los muchachos empezaron a hacer los ajustes, a atacar a los lanzadores de ellos, a correr un poquito mejor las bases. Era una victoria que necesitábamos; teníamos que ganarla ampliamente. Tenemos que seguir ejecutando un poquito mejor, día a día”, resaltó el dirigente Eddie González.

La ofensiva continuó en el quinto capítulo con dos bases por bolas con las almohadillas congestionadas. En la sexta, Adniel Quiles pegó un sencillo productor de una carrera y Kail Peña conectó un triple que añadió dos. Quiles anotó tres veces en el encuentro.

Jaden Du Pérez cargó con la derrota por los sudafricanos, al permitir tres carreras en tres entradas.

El tercer compromiso será hoy sábado, a las 9:30 p. m. (hora de Puerto Rico) frente a Italia, en el Okinawa Cellular Stadium.