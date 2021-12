El primer puertorriqueño en dirigir en las Grandes Ligas, Edwin Rodríguez, fue presentado el viernes como gerente general y dirigente de los Leones de Ponce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en una rueda de prensa en la que además se presentó el cuerpo técnico de la novena que regresará a la pelota invernal en la campaña 2022-23.

El anuncio fue realizado por Oscar Misla Villalba, presidente de Ponce Sports and Entertainment Corp., empresa propietaria del equipo, en el centro comercial Plaza del Caribe de la Ciudad Señorial.

“Soy nacido y desarrollado en Ponce. Volver a esta ciudad y en esta capacidad es un orgullo. Me siento sumamente honrado de este nuevo reto. Es grandísimo saber que puedo aportar a la franquicia en el terreno de juego y en el desarrollo infantil y juvenil de toda el área sur. Cuando me dijeron los planes de esta nueva gerencia, me convencí en menos de media hora de que quería estar ahí”, expresó Rodríguez al dirigirse al público.

PUBLICIDAD

Giancarlo Alvarado, a la derecha, y Andy González, al centro, serán parte del grupo técnico de Edwin Rodríguez, a la izquierda. ( Suministrada / Leones de Ponce )

Rodríguez, natural del barrio La Playa, de Ponce, tendrá un gran cuerpo técnico en el que se encuentra también el ponceño Otoniel ‘Otto’ Vélez, quien fungirá como asistente del dirigente. El extoletero aguadillano, Carlos Delgado, será un asesor especial del equipo, según se anunció.

En el grupo de trabajo de Rodríguez además estarán Andy González como coach de primera base; Giancarlo Alvarado como coach de lanzadores; Luis Rivera como coach de bateo; John Lyn Pachot como coach de bullpen y de receptores; así como Dickie Joe Thon y Manny Batista. John Pachot, padre, trabajará como asistente del cuerpo técnico.

Oscar Misla es el presidente de Ponce Sports & Entertainment, entidad que administrará a los Leones en su nueva encarnación. ( Suministrada / Leones de Ponce )

Misla Villalba anunció que el equipo tendrá un comité administrativo y asesor cuyos integrantes vienen de diversas ramas como la rama médica, la económica y la empresarial. Sus miembros, según lo anunciado, lo serán Richie Lugo, Mario Silvagnoli, Javier de Jesús, Gabriel Ortiz, los médicos Gilberto Alvarado y Miguel Magraner, además del terapista atlético Enrico Encarnación.

El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, y el presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, estuvieron presente en la actividad.

Ponce Sports & Entertainment además administra la franquicia de los Leones en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).