San Diego. Menos de un año después de una sensacional marcha a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Padres de San Diego han tenido que salirle al paso a una serie de reportajes sobre una falta de liderazgo en el seno de un equipo que estado a los tumbos, uno que gastó a manos llenas pero que ha decepcionado.

Si bien reconoció que han existido problemas, el abridor derecho Joe Musgrove sostuvo que han lidiado con los mismos tras una versión en el San Diego Union-Tribune que cuestionó la convivencia dentro del camerino y otra en The Athletic que dio a entender que la situación alcanza al gerente general A.J. Preller.

Ambos medios dijeron que los reportajes se sustentaron con entrevistas con jugadores y exempleados del club que pidieron mantenerse en el anonimato.

“Hace un año, estuvimos a un paso de ir a la Serie Mundial (y) competir por lo máximo. Muy poco cambió este año”, dijo Musgrove, quien ha estado dos veces en la lista de lesionados esta temporada. “Desde luego que ocurrieron ciertas cosas y no supimos responder adecuadamente. Creo que si hubiéramos respondido más temprano a las mismas, en vez de dejarlas seguir, se hubieran resuelto. Pero bajo ningún sentido somos un equipo caótico”.

Musgrove no quiso entrar en detalles: “Muchas cosas se han dicho en esos reportajes que han salido. Creo que cuando las cosas no te están saliendo y hay que responder, siento que los peloteros que son considerados como los líderes tienen que dar un paso al frente, y yo me incluyo, para hacer algo más”.

Algunas de las fuentes citadas por el Union-Tribune parecieron apuntar la responsabilidad al tercera base Manny Machado, bujía de los Padres el pasado otoño y que quedó segundo en el voto al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Machado firmó un nuevo contrato de 350 millones de dólares y 11 años en la primavera vez pese a que había indicado su intención de salirse al final de la actual temporada del contrato de 300 millones y 10 años que pactó en 2019.

“Hemos charlado como equipos desde que esos artículos salieron y abordamos algunas de las cosas, y Manny nos expresó su opinión y lo que nosotros sentimos, así que mucho de eso quedó zanjado”, dijo Musgrove. “Creo que todo está bien, honestamente. No percibo que exista tensión entre nosotros y quién anda hablando o no”.

“Me hubiera gustado resolver esto internamente y no airarse, pero salió y tenemos que lidiar con ello y seguir adelante”, añadió.

Machado, quien se perdió un par de semanas a mitad de la campaña, al sufrir una fractura en la mano izquierdo, tampoco quiso entrar en detalles.

“Todos son dueños de su opinión”, dijo Machado. “Lo único que podemos hacer es salir a jugar el máximo de nuestra capacidad. Muchas de las citas en ese reportaje no fueron usadas y todo el mundo siempre tendrá su propia narrativa con la que busca persuadir. Al final de todo, fue responsabilidad perderme esos juegos. Lo cierto es que no hemos jugado bien. Yo no he jugado bien y hemos quedado mal con mucha gente en esta ciudad”.

Preller rechazó que se hable de caos y también defendió a Machado: “Manny será parte de la solución en este equipo por mucho tiempo”.

“Cargarlo todo sobre un pelotero, Manny, ese no es el plan. Hay más de un líder”, dijo Preller. “Así no se confeccionó a este club”.

Los Padres afrontaron 2023 con ambiciones de ganar la Serie Mundial. La gran incógnita era cómo sus cuatro súper estrellas — Machado, Fernando Tatis Jr., Xander Bogaerts y Juan Soto — iban a acoplarse. Desde el inicio, los Padres sufrieron para producir ofensivamente con regularidad y su bullpen se derrumbó en varias ocasiones.

San Diego quedó por debajo del porcentaje de .500 desde el 12 de mayo. En contraste, los Dodgers de Los Ángeles — sus grandes rivales — a quienes tumbaron en la Serie Divisional el año pasado — han arrasado en el Oeste de la Liga Nacional. Los Padres estaban al filo de quedar eliminados al emprender la última semana de la temporada regular.

Aunque los Padres se han clasificado a los playoffs dos veces en las últimas tres temporadas, incluyendo la abreviada por la pandemia en 2020, la del año pasado fue la primera con un saldo favorable en una campaña completa desde que Preller fue contratado en agosto de 2014. Se dice que no existe una buena relación entre Preller y Bob Melvin, el quinto mánager en la etapa del gerente general. Melvin, tres veces ganador del premio al mejor piloto del año, tiene un año más de un contrato.

Los Padres tiraron la toalla en la recta final de la campaña de 2019, lo que precipitó el despido de Andy Green. También se derrumbaron en septiembre de 2021, costándole el puesto a Jayce Tingler.

Musgrove alabó a Machado como “uno de los mejores compañeros que he tenido” y que el dominicano “no debería estar cargando el peso de todo esto”.

“No es su culpa de las derrotas y que hemos tenido un mal año. Creo que la gente espera que el líder saque al equipo del hoyo en el que se hundió. Pero han pasado tantas cosas este año que es difícil que una sola persona venga y haga o diga algo para cambiar toda la dinámica de todo el equipo. Cada uno tiene formas distintas de hacer las cosas”, añadió.

Machado ha padecido una dolencia en el codo y se vio limitado a desempeñarse como bateador designado este mes. Alguien que prefiere no hablar de lesiones, Machado reveló recientemente que será operado apenas los Padres queden eliminados. Batea para .253 esta temporada — el promedio más bajo de su carrera — con 30 jonrones, 88 impulsadas y un OPS de .780.

“Es un gran líder”, dijo Machado. “Lidera dando el ejemplo. Aquí está todos los días y se asegura poder salir al terreno pase lo que pase. Eso es enorme. Su presencia se hace sentir en el camerino y durante el juego. Pero parece que lo que provocó este año, que ha sido una leve merma de nivel, y se apuran a señalar a culpables”.