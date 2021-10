Boston. En medio de la disputa del campeonato de la Liga Americana por quinto año consecutivo, esta vez en la serie contra los Red Sox de Boston, el campocorto puertorriqueño Carlos Correa no ha querido hablar de cuáles son sus aspiraciones y cuánto dinero está buscando cuando vaya al mercado de agentes libres después de concluida esta temporada de Grandes Ligas en noviembre, cuando finalice la Serie Mundial.

A pesar de que Correa quiere enfocarse en los playoffs, el tema de su valor y cuánto podría valer en la agencia libre es un tema recurrente, sobre todo considerando la proliferación de megacontratos en los últimos años en Grandes Ligas, superando los $200 millones y los $300 millones.

PUBLICIDAD

¿Cuánto es el valor del valioso torpedero? ¿Cuáles son sus aspiraciones no solo de dinero, sino del término de años que busca en un contrato a largo plazo? Lo que está claro es que no son ni $120 millones, ni $125 millones, como ofreció Houston antes del inicio de la campaña, ofertas que el campocorto santaisabelino rechazó.

“No sé todavía. Cuando terminen estos playoffs puedo decir, voy a tener más información. Todavía no he terminado los playoffs. Pienso terminar fuerte aquí, tratar de ganar la Serie Mundial, y después puedo dar más información”, dijo Correa en un aparte con este medio en el Fenway Park de Boston, a donde la Serie de Campeonato de la Liga Americana se trasladó para los partidos 3, 4 y 5.

Quienes no evitan el tema, y tampoco temen hablar del valor que tiene Correa como jugador, son sus compañeros de equipo, e incluso jugadores del equipo rival de Houston en esta serie, los Red Sox de Boston.

“Trescientos millones”, dijo sin titubear el segunda base de Houston, y uno de los compañeros más allegados a Correa, el venezolano José Altuve, cuando se le preguntó cuál cree que es el valor del campocorto en la agencia libre.

Altuve tiene hasta ahora el contrato más lucrativo en la historia de la franquicia de los Astros, gracias a la extensión que firmó por $151 millones en 2018 y que expira en 2024.

El receptor puertorriqueño de los Astros, Martín “Machete” Maldonado fue más categórico no solo al afirmar cuánto dinero deberían pagarle a Correa en la agencia libre, sino las razones.

PUBLICIDAD

“Con los números que tuvo este año, y muchas cosas que la gente no ve tras bastidores en el ‘clubhouse’, como su calidad de líder que es, y como hace que cada pelotero sea mejor, bueno, yo pediría $350 millones. Tiene ese valor. La duda que siempre hubo que era mantenerse saludable, lo hizo este año”, dijo Maldonado, quien está bajo contrato con los Astros hasta la temporada 2022

Es que Correa volvió este año a ser el bateador consistente que fue en sus primeros años en las Mayores, desde que debutó en 2015 con un premio de Novato del Año de la Liga Americana. Luego de varias temporadas formidables, incluyendo la de 2016 cuando concluyó con su mayor cifra de carreras impulsadas hasta ahora, con 96, y la de 2017 cuando bateó .315 y luego ganó la Serie Mundial con los Astros, el torpedero se vio afectado por las lesiones recurrentes en las últimas campañas.

Aun así siempre se las arregló para actuar en la postemporada y poco a poco ha desarrollado un historial y una reputación como un jugador valioso en playoffs.

Saludable de nuevo desde 2020, en esta campaña Correa mejoró su récord personal de cuadrangulares al conectar 26 en 2021. Además volvió a rebasar las 90 remolcadas, al concluir con 92, al tiempo que bateó .279 con 155 hits, la segunda vez que sobrepasa los 150 imparables en su carrera.

En estos playoffs está promediando .360 con seis carreras anotadas y cinco remolcadas. Fue decisivo su cuadrangular del viernes en el inicio de la Serie de Campeonato quebrando un empate 3-3, en ruta a una eventual victoria 5-4 sobre Boston en Houston.

PUBLICIDAD

“Todo el mundo sabía que Carlos era un peloterazo. Ha tenido mala suerte... Ha tenido lesiones, que no son lesiones que le pasan a jugadores que se lesionan mucho, sino que han sido varias lesiones de mala suerte. Es tremendo siore. Este año mejoró bastante. Ya era buen siore y ahora es un tremendo siore y diría que se debe ganar el Guante de Oro en la Liga Americana este año. Y ofensivamente todo el mundo sabía que él era capaz de lo que hizo este año. Gracias a Dios se pudo quedar saludable, y montó un ‘añazo’, montó un ‘show’; y en octubre ni se diga”, exclamó el patrullero y jugador del cuadro de los Red Sox, Kike Hernández, quien ha sido la sensación de los playoffs de este año con cinco cuadrangulares hasta el momento y promedio de bateo de .500.

En tanto el coach de bateo de los Astros, Alex Cintrón, fue otro que detalló parte por parte por qué Correa se merece aspirar a los $300 millones.

“Trescientos millones (de dólares)”, dijo riendo cuando se le preguntó, si fuera el agente de Correa, cuánto dinero pediría para él. “No sé. No puedo decir un número. Carlos debe estar, para mí, en el Top 3 de los siores mejores pagados en la historia. Ahí se lo dejo a su agente, y a la gente que tira los números”.

Carlos Correa, según Martín Maldonado, es el líder de los Astros y por eso merece un contrato de $350 millones. ( Ramón "Tonito" Zayas )

“Yo creo que terminando con 7.2 de WAR (la temporada 2021) lo pone en otros niveles; 850 de OPS, la gran temporada defensiva que tuvo, la gran temporada ofensiva, lo que está haciendo en los playoffs, lo que ha hecho en playoffs... Su historial en carreras empujadas y en jonrones en la postemporada… a o sea, el historial está ahí con apenas 27 años que cumplió hace cinco semanas. Se ha mantenido saludable los últimos dos años y el cielo es el límite para él. Esperemos que pueda conseguir el contrato que él quiera y que sea con Houston”, agregó Cintrón.

PUBLICIDAD

Para el dirigente de los Red Sox y quien conoce a Correa de cerca pues Cora fue gerente general del equipo de Puerto Rico que quedó subcampeón del Clásico Mundial de Béisbol 2017, la actuación del campocorto en su último año antes de la agencia libre es una confirmación de lo que demostró desde antes de ser firmado como profesional y hacer historia como el primer boricua en ser escogido en el turno de apertura de un sorteo de novatos de Grandes Ligas.

“Yo creo que eso fue lo que nosotros vimos cuando era chamaquito. Cuando eres el primer ‘pick’ del draft, obviamente uno ve las cosas más allá. Y no solo el talento, es un líder, es un tremendo pelotero y estamos orgullosos de él”, dijo Cora.

Correa no puede asegurar si Houston intentará o no negociar con él en la agencia libre, luego de que no pudieron llegar a un acuerdo como él esperaba, antes de la temporada, para una extensión de contrato.

“Vamos a ver. La decisión es de Jim Crane (dueño de los Astros). Todo es posible. Vamos a ver con lo que él viene”, señaló Correa sin descartar nada y dando a entender que sí está dispuesto a sentarse a la mesa de nuevo con la gerencia de los Astros.

“Si mis ‘teammates’ lo piensan de verdad (que vale $300 millones), de verdad que me alegra mucho que digan esas palabras de mí. Pero vamos a ver cómo funciona el mercado”.