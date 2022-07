Los Cangrejeros de Santurce hicieron este jueves una conferencia de prensa más “políticamente correcta” que la anterior y anunciaron que Daddy Yankee es 50% dueño de la filial que operará el equipo, así como su vicepresidente de operaciones.

Daddy Yankee estuvo presente en la conferencia de prensa y reiteró su compromiso y participación con los Cangrejeros, que fue puesto en duda este año en los Tribunales de San Juan, durante la demanda de los Cangrejeros a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente a raíz de la expulsión del ahora saliente presidente de los Cangrejeros, Tom Axon.

“Siempre he estado de socio. Tuve un convenio con Tom, siempre lo tuvimos de palabra. Esta vez es en blanco y negro, firmado. No quiero que se lleven esa impresión. Fue una pésima representación legal de Tom, que fue lo que dio esa información como no debió serlo”, dijo Daddy Yankee.

“Quiero que todo el mundo sepa el compromiso, que siempre ha sido real, que ha sido con la Liga, con los chamacos, y que los proyectos que tenía los vamos a completar. Me gusta hablar del presente, que la gente se vayan con la impresión de hoy. Lo que pasó ayer, no podemos hacer nada. Con el presente sí podemos hacer”, agregó.

El presidente de los Cangrejeros, Carlos Iguina Oharriz, detalló que Daddy Yankee tiene el 50% de participación en la compañía llamada Impulse Sports Ententaiment Corp., que fue creda por la compañía dueña de la franquicia de los Cangrejeros, Grupo Multinacional, para operar al equipo de béisbol.

“Es 50% dueño de Impulse y vicepresidente de operaciones del los Cangrejeros”, dijo Iguina Oharriz.

La salida de Axon y los rumores en torno a Daddy Yankee comenzaron en una conferencia que ofreció Axon en febrero, en la que habló sin tacto contra el municipio de San Juan, al que acusó de tener en pésimas condiciones al estadio Hiram Bithorn. La conferencia fue el principio de final de Axon con Santurce. Como consecuencia, Axon fue contra la Liga en los Tribunales, en donde se ventiló y se puso en duda la real participación de Daddy Yankee en el grupo de Axon.

La nueva gerencia de los Cangrejeros está en manos de la empresa Grupo Multinacional y su vicepresidente, el venezolano Tobías Enrique Carrero Valentier. Ese grupo fue aprobado por unanimidad por la Liga para operar a los Cangrejeros en el lugar de destituido Axon.

Iguina Oharriz habló del resumé deportivo de Grupo Multinacional como orgnizadores de Series del Caribe, como propietario de uno de los clubes de béisbol en la liga profesional de béisbol de Venezuela y socio del mundialista Real Madrid en el fútbo profesional.

Y agregó que Grupo Multinacional, Impulse y todo el equipo de trabajo tiene el compromiso de escuchar a su fanaticada y traer un nuevo campeonato a Santurce.

“No existe otra opción que montar un equipo campeón. Los objetivos los obtendremos enfocados en los fanáticos, en tenerles un estadio en buenas condiciones, en un buen entretenimiento para el fanático y en presentar un equipo de primer orden”, dijo Iguina Oharriz.

Los Cangrejeros ya habían anunciado la contratación de Alex Cintrón como dirigente. Iguna Oharriz dijo este jueves que sostienen una buena comunicación con Lino Rivera, aunque no han llegado a un entendido. El ganador Rivera iba a ser director de operaciones de los Cangrejeros bajo la administración de Axon.