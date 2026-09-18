El otrora jardinero boricua Carlos Beltrán recibirá este sábado su exaltación al Salón de la Fama de los Mets de Nueva York, la franquicia que además retirará su número 15 durante una ceremonia en el diamante del Citi Field.

La fiesta para el manatieño se pondrá en marcha previo al choque de las 4:10 p.m. de los Mets contra los Phillies de Filadelfia.

El reconocimiento llega apenas casi dos meses después de que Beltrán se convirtiera en el sexto puertorriqueño en ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown. El expelotero ingresó con la gorra de los Mets en su placa, convirtiéndose en apenas el tercer jugador en la historia de la novena de Queens en recibir esa distinción, después de Tom Seaver y Mike Piazza.

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Ahora, los Mets colocarán a Beltrán junto a Seaver, Piazza, Jerry Koosman, Keith Hernandez, Willie Mays, Dwight Gooden, Darryl Strawberry y David Wright como las otras figuras de la organización cuyos números les fueron retirados.

El ambidiestro por excelencia jugó siete de sus 20 campañas en las Mayores con los Mets. Con Nueva York conectó 878 imparables, incluidos 149 cuadrangulares, remolcó 559 carreras y se robó 100 bases.

Además, sus tres Guantes de Oro como jardinero central y sus dos Bates de Plata fueron conquistados mientras vestía el uniforme de los metropolitanos. Durante su carrera con la organización también fue seleccionado a cinco Juegos de Estrellas.

En total, el nuevo inmortal cerró su trayectoria con 2,725 indiscutibles, 435 jonrones, 1,587 impulsadas, 1,582 y 312 estafadas.

El homenaje de este sábado también tendrá un componente especial para los aficionados que asistan al Citi Field. De acuerdo con MLB, los primeros 18,000 fanáticos que lleguen al estadio recibirán un bobblehead edición limitada de Beltrán.

Boricuas gloriosos

El honor de retirar su número, coloca a Beltrán en un grupo selecto de peloteros puertorriqueños cuyos números también han sido retirados por equipos de las Grandes Ligas.

Entre los boricuas que han recibido esta distinción figuran Roberto Clemente, cuyo número 21 fue retirado por los Pirates de Pittsburgh; José “Cheo” Cruz, con el 25 de los Astros de Houston; Orlando “Peruchín” Cepeda, con el 30 de los Giants de San Francisco; Roberto Alomar, con el 12 de los Blue Jays de Toronto; Bernie Williams, con el 51 de los Yankees de Nueva York; Jorge Posada, con el 20 de los Yankees; Iván Rodríguez, con el 7 de los Rangers de Texas; y Edgar Martínez, con el 11 de los Mariners de Seattle.