Cincinnati. Cuatro años después de considerar el retiro, Bryan Torres llegó a las Grandes Ligas a los 28 años y conectó un jonrón para los Cardinals de San Luis en su debut.

“Once años para llegar hasta aquí”, dijo Torres, conteniendo las lágrimas tras ayudar a los Cardinals a vencer 8-1 a los Reds de Cincinnati en el primer partido de la doble jornada del sábado.

“No soy de jonrones. Hoy, en mi debut, simplemente sucedió. He estado aprendiendo a manejar la presión. Cuando el corazón late demasiado rápido, hay que bajar el ritmo. Sentí un poco de palpitación en el pecho hoy”.

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Bryan Torres homers in his Major League debut! pic.twitter.com/TsfP3Mj4YI — MLB (@MLB) May 23, 2026

Torres, que debutó en las ligas menores en 2015, bateaba en séptimo lugar y jugaba en el jardín izquierdo.

Con el pelo teñido de rubio y con los ojos pintados de negro espeso, consiguió una base por bolas con cuenta completa de Chris Paddack (0-6) en la segunda entrada, conectó un sencillo con un cutter en la cuarta, bateó un rodado en la sexta, elevó un fly en la séptima y conectó un jonrón con una recta de 95.2 mph de José Franco en la novena, enviando el lanzamiento de 2-1 a la primera fila de las gradas del jardín derecho-central.

“No hay muchas palabras para describir este momento”, dijo.

Bryan Torres observa su jonrón de dos carreras volar en la novena entrada. ( Carolyn Kaster )

Los aficionados de los Cardinals presentes en el partido, muchos de ellos ondeando sus camisetas, no dejaban de corear su nombre y, tres bateadores después, provocaron una ovación.

“Todos esos chicos nos aportan mucha energía”, dijo Torres.

Torres se convirtió en el tercer jugador de los Cardinals desde 1900 con múltiples hits, incluyendo un jonrón en su debut, el primero desde Bobby Smith en Cincinnati el 16 de abril de 1957.

“Es genial”, dijo el mánager de los Cardinals, Oliver Marmol. “Hay momentos a lo largo del año en los que uno se detiene a reflexionar y disfruta. Ese es uno de ellos. Se notaba, incluso en su primer turno al bate, la tranquilidad que transmitía en el plato”.

Bryan Torres debut day and it's been incredible capped off by a 2R home run and a curtain call by Cardinals fans in Cincinnati. pic.twitter.com/9WfBDp3tYM — Dani Wexelman (@DaniWex) May 23, 2026

Torres firmó un contrato de ligas menores con Milwaukee en 2015, fue reclamado de la lista de transferibles por la organización de San Francisco en diciembre de 2019, se convirtió en agente libre después de la temporada 2021 y pasó dos años con los Milwaukee Milkmen, un equipo independiente de la American Association.

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“No voy a mentir, en un momento pensé en retirarme”, dijo. “En ese momento decidí que quería darme una oportunidad, y si la tenía, dar el 100%”.

Firmó un contrato de ligas menores con los Cardinals en septiembre de 2023, bateó .331 con 28 dobles, dos jonrones, 56 carreras impulsadas y 33 bases robadas en Doble A Springfield, luego fue ascendido a Triple A Memphis y bateó .328 con 16 dobles, nueve jonrones y 51 carreras impulsadas en 2025.

Bryan Torres mira al cielo al llegar al plato luego de su cuadrangular. ( Carolyn Kaster )

Fue incluido en la lista de 40 jugadores el pasado noviembre y jugó para Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de este año, con un registro de 2 de 6 con un doble, tres bases por bolas y tres carreras anotadas.

“Voy a intentar que juegue lo máximo posible”, dijo Marmol. “Es un bateador zurdo que entiende la zona de strike, encuentra la manera de embasarse y es un bateador muy difícil de vencer. Me gusta su estilo de juego”.

Torres fue llamado de regreso de la filial Triple-A de Memphis el viernes después de batear .336 con 10 dobles, dos jonrones, 16 carreras impulsadas y 10 bases robadas en 36 juegos.

“Estaba en el vestuario, sentado en mi asiento, cuando mi mánager, Ben Johnson, me dijo: ‘Tengo buenas noticias para ti. Bryan Torres va a las Grandes Ligas’”, recordó Torres. “Todos empezaron a gritar y a saltar de alegría. Algunos incluso lloraron conmigo”.

Varios miembros de la familia se encontraban en el Great American Ball Park. Su primera llamada fue a su madre, Lissette Crespo.

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“Desde que era pequeño, a los 4 años, ella sacrificaba todos sus fines de semana para llevarme al estadio”, dijo. “Durante la semana, siempre me llevaba al parque a practicar, a jugar”.

Sus padres viajaron desde Puerto Rico el viernes, pero el partido de esa noche se suspendió por la lluvia.

“Fue muy emotivo. Él lloraba y cuando lo recibí, yo también lloré con él”, dijo su madre durante la transmisión del partido de los Cardinals. “Fue un momento muy especial”.

Torres ocupó el puesto del jardinero Nathan Church, quien fue colocado en la lista de lesionados por 10 días debido a una distensión en el hombro izquierdo. Se convirtió en el jugador de posición de mayor edad en debutar con los Cardenales desde el receptor Alberto Rosario, quien lo hizo a los 29 años en 2016. El lanzador zurdo Nick Raquet debutó la temporada pasada con San Luis, también a los 29 años.

“Ha sido un camino muy largo y difícil, y no el camino habitual”, dijo Torres. “Todo sucede por algo. Mi familia está muy feliz. Básicamente, estamos viviendo un sueño”.