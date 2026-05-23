CONCORD, Carolina del Norte. Kyle Busch falleció tras una neumonía grave que derivó en sepsis, lo que provocó complicaciones asociadas rápidas y devastadoras, según un comunicado emitido por su familia.

Dakota Hunter, vicepresidente de Kyle Busch Companies, informó en un comunicado de prensa que la familia recibió la evaluación médica el sábado.

Busch, dos veces campeón de NASCAR, falleció a los 41 años el jueves, un día después de desmayarse en un simulador de Chevrolet.

La sepsis se considera una emergencia médica potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo tiene una respuesta extrema e hiperactiva a una infección, lo que provoca que el sistema inmunitario dañe sus propios tejidos y órganos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

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Normalmente, el sistema inmunitario libera sustancias químicas para combatir patógenos como bacterias, virus u hongos, pero en la sepsis la respuesta se descontrola. Esto puede causar inflamación generalizada, la formación de coágulos sanguíneos microscópicos y fugas en los vasos sanguíneos.

Se cree que Busch tenía un resfriado sinusal mientras competía en Watkins Glen el 10 de mayo y se comunicó por radio con su equipo diciendo que necesitaba una inyección de un médico después de la carrera.

Busch, quien se preparaba para competir el domingo en la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway, estaba probando en el simulador de carreras de Chevrolet en Concord el miércoles cuando perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital en Charlotte, según informaron a The Associated Press varias personas familiarizadas con la situación.

Durante la llamada de emergencia realizada a última hora de la tarde, una persona no identificada le dijo con calma al operador: “Tengo a una persona con dificultad para respirar, muy caliente, cree que se va a desmayar y está expectorando un poco de sangre”.

El operador dijo que Busch estaba tirado en el suelo del baño dentro del complejo y le dijo al operador que “estaba despierto”, según el audio proporcionado por la Oficina del Sheriff del Condado de Cabarrus. El hombre dio indicaciones a los servicios de emergencia sobre dónde debían dirigirse y les pidió que apagaran las sirenas al llegar.

Busch ganó 234 carreras en las tres principales categorías de NASCAR, más que ningún otro piloto en la historia.

Los 39 pilotos que participarán en la carrera del domingo lucirán una calcomanía negra con el número 8 en sus autos en homenaje a Busch.