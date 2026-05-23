Cincinnati. Bryan Torres conectó un jonrón de dos carreras y un sencillo en su debut en las Grandes Ligas a los 28 años, ayudando a los Cardinals de San Luis a vencer a los Reds de Cincinnati 8-1 el sábado en el primer partido de una doble jornada.

Jordan Walker también conectó un jonrón de dos carreras y Andre Pallante (5-4) permitió una carrera y dos hits en seis entradas en la reposición del partido suspendido por lluvia del viernes. Pallante retiró a sus últimos 13 bateadores.

Bryan Torres homers in his Major League debut! pic.twitter.com/TsfP3Mj4YI — MLB (@MLB) May 23, 2026

Torres, quien jugó en ligas menores por primera vez en 2015, bateó séptimo y jugó en el jardín izquierdo. Recibió una base por bolas en cuenta completa de Chris Paddack (0-6) en la segunda entrada, conectó un sencillo con un cutter en la cuarta, bateó un rodado en la sexta, un elevado en la séptima y conectó un jonrón por el jardín derecho-central con una recta de José Franco en la novena.

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Bryan Torres observa su jonrón de dos carreras volar en la novena entrada. ( Carolyn Kaster )

Torres firmó un contrato de ligas menores con Milwaukee en 2015, fue reclamado por la organización de San Francisco en diciembre de 2019, se convirtió en agente libre tras la temporada 2021 y jugó dos años con los Milwaukee Milkmen de la American Association, un equipo independiente.

Bryan Torres debut day and it's been incredible capped off by a 2R home run and a curtain call by Cardinals fans in Cincinnati. pic.twitter.com/9WfBDp3tYM — Dani Wexelman (@DaniWex) May 23, 2026

Firmó un contrato de ligas menores con los Cardinals en septiembre de 2023, fue incluido en la plantilla de 40 jugadores en noviembre pasado y representó a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de este año. Torres fue llamado de regreso de Triple-A Memphis el viernes tras batear .336 con 10 dobles, dos jonrones, 16 carreras impulsadas y 10 bases robadas en 36 juegos.