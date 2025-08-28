El lanzador Sidney Duprey estaba llamado a ser la carta de presentación de los Leones de Patillas para el sexto juego de la final de la Liga de Béisbol Superior Doble A frente a los Mulos de Juncos, pero el dirigente Félix “Picor” Santana decidió mover sus piezas en busca de forzar un séptimo y decisivo encuentro.

Así las cosas, Ryan Muñoz abrirá el partido de este viernes en el Estadio Mariano “Nini” Meaux a las 8:00 p.m. Duprey, entonces, será utilizado en calidad de relevo.

Muñoz ha cargado con el peso de la rotación de los Leones en las últimas dos etapas de la postemporada, con registro de 8-3 y efectividad de 2.62 en 75.2 entradas. En el baile de coronación tiene foja de 1-1.

“Ryan lo ha hecho muy bien, le vamos a dar esa encomienda. Tenemos a Sidney Duprey, que él nos puede dar esa profundidad que necesitamos en esa parte del medio del bullpen, donde nos garantiza y nos sella los juegos. Adicional, en el relevo tenemos a Luis López", compartió Santana en una conversación vía telefónica con Primera Hora .

Aunque Duprey estaba confirmado para este viernes, la determinación nació, a su vez, de los 36 días sin lanzar del ace de los Leones tras sufrir una lesión en su espalda baja. El zurdo vio acción tan reciente como el pasado sábado en el cuarto choque de la serie, en el que se apuntó el salvamento para igualar la siete.

El domingo, los Mulos tomaron la delantera 3-2 en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce.

Si el plan de Santana es ejecutado a la perfección, y alargan la serie a un juego siete, indicó que el sábado iniciaría Luis Ayala y relevaría Carlos Polanco, Luis López y Duprey, de ser necesario.

“Tenemos que dejar el alma en el terreno para poder llegar a un séptimo juego y ser campeones de Puerto Rico. No podemos cometer mistake. Nosotros no podemos fallar, mañana (viernes) es un día de jugar perfecto. Es hasta caminar sin darse un traspié. Es el día de hacerlo todo perfecto, no bonito”, aseguró.

Por el otro lado, los Mulos confían en la veteranía del zurdo Luis Cintrón para sellar la serie y conseguir su undécimo título nacional. Juncos son los máximos campeones de la llamada pelota dominguera.

“No podemos esperar nada diferente de Luis Cintrón, un hombre de muchas campañas, de mucha veteranía y que también ha pisado este escenario muchas veces. Sabe la importancia de este partido para nosotros. Después que nos dé seis entraditas son buenas porque puedo venir con el que esté fresco”, expresó a este medio, el piloto de los Mulos, Raúl Casanova.

Cintrón tiene este año marca de 11-2 y efectividad de 1.54 en 105.1 entradas. En la final tiene un triunfo.

Después del trabajo del abridor, Casanova contará con Héctor Quiñones, Rubén Ramírez, Nelvin Fuentes y Kenny Burgos, listos para cualquier escenario. No obstante, espera no tener que utilizar Ramírez debido a que si se extiende la serie, sería su iniciador del sábado.

“La expectativa, como todo el mundo sabe, es ganar para que no tengamos que ir a un séptimo juego, que sabemos que es un poco complicado”, sentenció Casanova.