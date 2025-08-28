La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dio a conocer el listado de los 20 jugadores que compondrán el Equipo Nacional Sub 15, de cara al Campeonato Panamericano-Caribe de dicha categoría, que se celebrará del 6 al 11 de septiembre en República Dominicana.

El evento, organizado por WBSC Américas y la Confederación del Caribe de Béisbol (COCABE), contará con la participación de seis equipos, que disputarán dos boletos clasificatorios para la Copa Mundial Sub 15.

El equipo puertorriqueño será dirigido por José San Miguel, con Richard Burgos como coach de banca. El cuerpo técnico lo completan Anthony Rodríguez, Edwin Gippson, Richey Burgos, Carlos Berdiel y Ozzie Martínez.

PUBLICIDAD

“Comenzamos los preparativos con una encomienda sumamente importante. En la pasada edición logramos el campeonato invictos en el premundial y una histórica medalla de plata en la Copa Mundial. Este año las expectativas son altas y la meta es repetir ese campeonato. Es un grupo completamente nuevo, sin jugadores que repiten del año pasado, pero es un equipo con mucho talento”, indicó San Miguel.

Sobre el proceso de preparación, el dirigente explicó que los trabajos comenzaron en febrero con varios “tryouts” en Caguas, Santa Isabel, Camuy y el estado de Florida, donde participaron más de 175 jugadores. Tras varios cortes, quedaron seleccionados los 20 peloteros que representarán al país.

José San Miguel es el dirigente del seleccionado. ( Suministrada )

“Tuvimos la oportunidad de jugar entre 13 y 14 fogueos antes de la temporada de la Doble A Juvenil, y aunque después se hizo más difícil conseguir partidos, hemos practicado tres veces por semana y estamos en los toques finales”, sostuvo.

El mentor aseguró que la experiencia de 2024 será clave para enfrentar el nuevo desafío. “El año pasado tuvimos la oportunidad de medirnos a potencias como Japón y Taipéi en el Mundial, lo que nos ayudó a entender la importancia de ejecutar fundamentos impecables. Ahora volvemos a un torneo fuerte. Sabemos que será duro, pero estamos enfocados en competir al máximo y buscar la clasificación”, indicó.

Junto a Puerto Rico, participarán las selecciones de Bahamas, Aruba, Cuba, Islas Vírgenes de Estados Unidos y República Dominicana.

Puerto Rico fue campeón invicto en el Campeonato Panamericano de 2024 y medallista de plata de la Copa Mundial Sub 15.