El luchador puertorriqueño “Mr. Rating” Ray González recibió este miércoles un homenaje en el Salón de Próceres del Capitolio de Puerto Rico, en el que dijeron presente varias figuras de esta disciplina como el presidente de la World Wrestling Council (WWC), Víctor Jovica.

El tributo fue organizado por la senadora de Dorado, Brenda Pérez Soto, en reconocimiento a la carrera del luchador oriundo del barrio Mameyal. González lleva más de 30 años dejando su huella en la lucha libre tanto en Puerto Rico como a nivel internacional.

“Más allá de sus títulos, lo que celebramos hoy es su impacto cultural y generacional. Durante más de tres décadas, Ray ha sido inspiración para miles de fanáticos gracias a su disciplina, su valentía y el legado que ha construido dentro y fuera del ring”, dijo Pérez Soto en su mensaje.

A lo largo de su trayectoria, González ha ganado numerosos campeonatos. Es un 25 veces campeón universal de la WWC y siete veces campeón mundial en la IWA. De hecho, es único en ostentar el título Universal de la WWC en cuatro décadas distintas. Además, es uno de los pocos boricuas que se ha consagrado como campeón mundial de la NWA.

Este sábado volverá a treparse en el cuadrilátero cuando encabece Aniversario 52, un evento de WWC en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. Allí, se medirá a Eddie Colón en un lucha de “Retiro vs. Retiro”, que contará con dos árbitros especiales.

Su historia en el ring ha estado marcada por momentos emblemáticos: debutó en 1990 bajo el personaje de “El Cóndor”, luego se consolidó en la WWC con su nombre real, y en la IWA dio un giro a la industria al transformarse en “Rey Fénix”. A través de los años, se enfrentó a rivales de la talla de Carlos Colón, Carly Colón, Savio Vega, Ricky Banderas, Scott Steiner y Alberto Del Río, entre otros.