El Final Four de la Liga de Béisbol Superior Doble A quedó definido el sábado con la clasificación de los Gigantes de Carolina, los Mulos de Juncos y los Azucareros de Yabucoa.

Estas tres novenas se unieron a los Pescadores del Plata de Comerío, quienes aseguraron su boleto a las semifinales desde la noche del viernes.

En la serie A, los Pescadores del Plata enfrentarán a los Mulos, mientras que en la serie B, los Azucareros chocarán contra los Gigantes. Ambas semifinales, al mejor de siete duelos, están pautadas para arrancar el próximo viernes.

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Carolina, de un lado, selló su primera clasificación a una semifinal nacional al derrotar 6-3 a Yabucoa en la jornada sabatina. Como relevista, Héctor Quiñones fue el protagonista del triunfo gigante al lanzar seis entradas en blanco. Apenas permitió dos imparables y ponchó a cinco.

La ofensiva de los Gigantes contó con cuadrangulares de Ozzie Martínez y Enok Pérez, quien impulsó cinco de las seis carreras de Carolina.

Aunque Yabucoa cayó ante Carolina en su último choque del Carnaval de Campeones, también consiguió su pasaje al adjudicarle oficialmente la victoria 11-1 sobre Juncos en el partido detenido por lluvia el pasado viernes en la novena entrada. La franquicia del Valenciano aceptó el revés, por lo que quedó cancelada la continuación del encuentro reasignado para este domingo.

Por su parte, los Mulos aseguraron su permanencia en la lucha por revalidar el campeonato al vencer 6-1 a los eliminados Maratonistas de Coamo.

El zurdo Luis Cintrón trabajó 7.2 entradas, accedió a cinco imparables y ponchó a cinco rivales. Con el madero, Luis Román conectó un jonrón para respaldar la victoria.

Entretanto, Comerío, que ya había asegurado su clasificación un día antes, cerró la ronda con un triunfo vía blanqueada 9-0 sobre los Libertadores de Hormigueros.

Alexis Ortiz, Joziel Carmona, Maykol García, Víctor Vargas y Héctor Baerga se combinaron para detener los bates de Hormigueros. Asimismo, José “Pocholo” Rivera lideró la ofensiva con un cuadrangular y tres carreras remolcadas.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) anunció que celebrarán el martes una reunión con los apoderados y dirigentes de los cuatro equipos clasificadas para ultimar los detalles del Final Four.