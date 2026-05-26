El estelar lanzador de los Patrulleros de San Sebastián, Anthony Borrero, fue seleccionado como el Lanzador del Año 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, con el respaldo de los periodistas, narradores y comentaristas que participaron en la votación, coordinada por la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

Borrero acumuló 101 puntos, seguido de cerca por Luis Leroy Cruz (Comerío) con 97, Adalberto Flores (Las Piedras) con 68, Iván Dereck Rodríguez (Manatí) con 22, Freddie Cabrera (Cayey) con 14, Noel Pinto (Yabucoa) con siete, Jean Félix Ortega (Fajardo) con siete y otros con seis.

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“Le doy gracias a Dios primero que todo por el tremendo año que tuve. Esto es algo extraordinario, ya que que esta misma temporada tuve un accidente automovilístico y aunque no fue algo grave, seguí adelante y logramos esto que tanto uno quiere como lanzador ”, dijo Borrero, de 26 años.

Durante la fase regular, el lanzador derecho compiló marca impecable de 6-0, la segunda mejor de la temporada. Su efectividad fue de 0.74 en 36.1 entradas, sus contrarios apenas le batearon para .108, ponchó a 46 y su WHIP fue de 0.47.

Su labor fue importante en la gesta histórica de los Patrulleros, que jugaron para récord de 19-1 en la temporada regular 2026.

“Para mí como lanzador representa mucho. Aunque todavía todavía uno quiere ser campeón de Puerto Rico, pero para uno es algo grande. Siempre intentando dar lo mejor de mí”, indicó el lanzador, natural de Guayanilla.

“Le dedico este logro a mi familia, que siempre han estado conmigo apoyando y a la fanaticada del Pepino, que siempre están activa con uno”, añadió.