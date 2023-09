Criado y nacido en el barrio Quebrada, de Camuy, Dennis Pérez nunca imaginó cuando pequeño que iba a vestir el uniforme de sus Arenosos y mucho menos dirigirlos, mientras también funge como receptor en la primera serie final del equipo desde que se integró la Liga de Béisbol Superior Doble A (LBSDA) hace 66 años.

Sin duda, este ha sido un año de sorpresas para Pérez porque no tenía previsto dirigir en la Doble A a sus 35 años. Pero, cuando la organización estaba al borde de la eliminación en el Carnaval de Campeones con un quíntuple empate, los Arenosos optaron por sustituir al entonces mánager Miguelito Rodríguez por Pérez, una oportunidad que se le hizo imposible al también jugador decirle que “no”.

Con poco menos de dos meses en el cargo, Pérez tiene en sus hombros una responsabilidad en un escenario que nunca había sido pisado por un entrenador de Camuy. Sin embargo, ha decidido disfrutarse cada segundo de este momento histórico que está viviendo el béisbol camuyano.

“Yo me estoy disfrutando esta serie final. Me estoy disfrutando el momento. He tenido un cuerpo técnico que me ha dado la mano bien grande y he tenido unos jugadores bien maduros que han aceptado roles y han hecho todo lo posible porque el equipo esté en posición de victoria”, dijo el dirigente de los Arenosos en entrevista telefónica con Primera Hora.

“Yo entiendo que todas esas cosas positivas me han hecho el trabajo más fácil y, obviamente, he podido hacer las dos funciones mientras me concentro en ambas”, agregó.

El último dirigente y jugador que llevó a su equipo a la serie final de la LBSDA fue Víctor Austin Rodríguez, con los Brujos de Guayama en el 2014. Pero, el más reciente toletero y entrenador que conquistó el título nacional lo fue Nick Ortiz, quien se proclamó campeón con Bravos de Cidra en el 2008.

Esta es la primera ocasión que Pérez dirige en la Doble A, aunque ha sido mánager en categorías menores. No obstante, confesó que durante estos últimos meses ha reafirmado el alto nivel con el que se juega en la LBSDA.

“Esto es distinto (a las otras experiencias que he tenido). La Doble A es, fácilmente, una liga profesional. Es una liga donde los peloteros son más maduros y comienzan a conocer sus roles para ayudar al equipo y eso es un factor porque no es lo mismo a cuando estás dirigiendo jóvenes que, además de dirigir, tienes que hacer otras cosas”, expresó.

Con la serie final igualada 2-2, Pérez -quien llegó a Camuy vía traspaso con los Guardianes de Dorado en 2022- está a solo dos victorias de convertir a su pueblo en campeón. A pesar de lo histórico que sería esta hazaña como dirigente, Pérez se ve usando la careta y el peto por los próximos años.

“Yo pienso que puedo jugar todavía varios añitos. Estoy un poco prematuro como dirigente y no me voy a apresurar y decir que me voy a quedar dirigiendo porque no sé lo que viene en el futuro”, aseguró.

El quinto juego de la serie final está pautado para este viernes en el Estadio Pedro Montañez, cuando los Toritos de Cayey reciban a los Arenosos de Camuy a las 8:00 de la noche.