Cleveland. En algún momento de los próximos días, Terry Francona se subirá a su célebre scooter, se deslizará por los pasillos subterráneos de hormigón del Progressive Field y abandonará por última vez el estadio al que ha llamado hogar durante las últimas 11 temporadas.

Su viaje está a punto de terminar.

Francona no lo ha hecho oficial, ya que no quiso distraer a los Guardians durante su intento por clasificar a la postemporada, pero el mánager de 64 años indicó que dejará el cargo después de esta temporada, tal vez la más difícil de su carrera con Cleveland.

Frenado por importantes problemas de salud en los últimos años, el popular y agradable Francona podría retirarse, pero no sin antes dejar una huella duradera como entrenador y una de las figuras más queridas del deporte.

Adorado por los jugadores. Respetado por sus compañeros. Apreciado por los aficionados.

Nació en el béisbol y este deporte es lo que ha conocido toda su vida. De niño, creció en Pensilvania con la esperanza de seguir los pasos de su padre Tito en las Grandes Ligas, y no sólo lo consiguió, sino que también dirigió en Cleveland, donde su padre vivió sus mejores años.

Bromista, narrador y lanzador. Un dirigente de jugadores. El mánager de un mánager. Francona es el mánager de todos.

“No hay nadie como él”, dijo el dirigente de los Twins, Rocco Baldelli, que jugó una temporada para Francona en Boston.

Francona ha volcado su corazón y su alma en el juego, primero como jardinero que luchó contra las lesiones y los golpes durante 10 temporadas con los Expos, Cubs, Reds, Indians y Brewers, y luego 23 más como entrenador, más de 3,600 partidos.

Todo un viaje.

En Birmingham, Alabama, dirigió a Michael Jordan durante su audaz paso por un segundo deporte. En Filadelfia, los abucheos implacables de los fervientes aficionados de la ciudad hicieron que Francona se cuestionara su elección de carrera.

En Boston, Francona puso fin a una maldición de décadas al ganar un par de títulos de las Series Mundiales que le garantizaron un estatus de leyenda desde Fenway Park hasta Faneuil Hall y más allá.

Y, por último, en Cleveland, mantuvo a los equipos competitivos a pesar de las limitaciones financieras y casi sofocó una sequía de campeonatos en 2016, camino de convertirse en el entrenador más ganador en los 123 años de historia del club.

Ocupa el puesto 13 en la lista de victorias de su carrera (1,948), justo entre Leo Durocher y Casey Stengel, dos de los entrenadores más pintorescos del béisbol, con los que Francona comparte muchos rasgos.

Llegará el día en que Francona también sea consagrado en el Salón de la Fama, pero Cooperstown nunca fue una meta.

“No creo que haya nadie dentro del mundo del deporte que no adore a Tito, yo incluido”, comentó Aaron Boone, entrenador de los Yankees de Nueva York. “Es divertido, autocrítico. No se toma a sí mismo demasiado en serio. Pero tiene un respeto y un ojo impresionantes para el juego”.

Para la final del miércoles en casa contra Cincinnati, los Guardians intentarán rendir homenaje a Francona, que desde hace tiempo rehúye cualquier autopromoción o atención. El equipo repartirá 20.000 camisetas con el lema “Gracias, Tito” entre los aficionados, y el tres veces Entrenador del Año de la Liga Americana será homenajeado con un vídeo previo al partido en el marcador gigante del estadio.

No te sorprendas si Francona coge algunos chicles y se esconde en algún lugar fuera de la vista mientras se reproduce.

Nunca se ha tratado de él, una de las muchas razones por las que Francona es tan admirado. El equipo siempre ha sido lo primero, y la capacidad de Francona para relacionarse con los jugadores y protegerlos ferozmente le ha valido elogios universales.

Francona evitaba las reuniones del equipo o las visitas al club, excepto en caso de emergencia. Pero la puerta de su oficina siempre ha estado abierta, una invitación para una charla antes del partido o una partida de cartas.

“Tito demostró a todo el mundo que realmente se puede disfrutar de lo que se hace, y aún así hacerlo con éxito y eso no es algo que se consiga en todas partes en este juego”, expresó Baldelli, cuyos Twins destronaron a los Guardians en la División Central de la Liga Americana esta temporada. “Lo hace uniendo a todo el mundo. La forma en que dirige sus clubes es la misma forma en que tú diriges tu hogar, y es una forma edificante de jugar”.

“Todo pasa por él, porque establece un tono encantador, pero al mismo tiempo competitivo. Es un equilibrio sorprendente que casi nadie consigue como él”, añadió.

El “toque Tito” fue quizás nunca más evidente -o necesario- que en la serie por el campeonato de la Liga Americana de 2004. Los Red Sox, que arrastraban el peso de una sequía de títulos de 86 años, iban perdiendo 3-0 en la serie contra los rivales Yankees de New York, con el cerrador del Salón de la Fama Mariano Rivera lanzando la novena.

Necesitando una chispa, Francona se giró en el banquillo y simplemente le guiñó un ojo a Dave Roberts, que no había jugado en 10 días, para que entrara como bateador emergente. Francona inicialmente había colocado una señal de toque de bola, pero la retiró, dando a Roberts la oportunidad de robar la segunda base. Y una vez que lo hizo, se desencadenó la épica remontada de Boston.

El resto es historia y parte del legendario legado de Francona.

Roberts, que ahora dirige a los Dodgers de Los Ángeles, dice que Francona se aseguró de que todos los jugadores se sintieran necesarios.

“Fue honesto desde el principio”, sostuvo Roberts, uno de los ocho gerentes actuales que jugaron para Francona. “Cuando me traspasaron de Los Ángeles, me dijo cuál era mi papel. No me gustó, pero fue honesto y franco. Veía a los jugadores cuando tenían problemas y siempre te dabas cuenta de que te apoyaba, y los jugadores no siempre sienten eso con sus managers”.

“No conozco a ningún jugador que no se esforzara por él”.

Jason Kipnis, definitivamente, lo hizo. Kipnis, dos veces segunda base All-Star, pasó siete temporadas con Francona y fue uno de los líderes del equipo en 2016, cuando Cleveland se quedó a un swing de ganar una Serie Mundial que fue a parar a manos de los Cubs en siete partidos.

Kipnis y Francona congeniaron desde el principio, su sana relación de trabajo encendida por “one-liners y zingers”.

“Te divertías mucho viniendo al estadio todos los días y eso empieza con Tito”, aseguró Kipnis. “Podías estar 0 de 4 o 0 de 12 y tenías una sonrisa al entrar al estadio porque sabías que iba a ser un día divertido y que ibas a competir y ser parte de un ambiente divertido”.

Para Francona ha sido más difícil divertirse en los últimos años. Tuvo que abandonar a los Guardians en 2020 y 2021 debido a sustos de salud, y ya tiene programada una cirugía de reemplazo de hombro después de esta temporada.

Está cansado, derrotado.

“No quiero volver a hacer esto por las razones equivocadas”, dijo Francona el mes pasado, insinuando que este es el final.

“Nunca se sabe, podría estar pulsando el botón de pausa”, sentenció.

Si es así, el juego continuará. Pero no será lo mismo sin Francona.

“El béisbol lo echará de menos en el banquillo, se lo dije”, afirmó el entrenador de los Rangers, Bruce Bochy, quien regresó esta temporada después de tres años de retiro.