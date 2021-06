Edwin Arroyo, el campo corto boricua que está terminando su grado escolar en Estados Unidos, fue presentado en MLB en una entrevista que destacó su puertorriqueñidad y potencial para el próximo sorteo de las Grandes Ligas.

Arroyo es arecibeño y está terminando su cuarto año de escuela superior en la Central Pointe Christian Academy de Florida. Es mencionado como un candidato para escuchar su nombre en la primera ronda del sorteo de Grandes Ligas que se celebra en julio en Colorado.

Arroyo fue preguntado por MLB sobre su puertorriqueñidad y la tradición de béisbol boricua, sobre todo la de jugadores de su posición que hoy son estrellas en las Grandes Ligas como Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez.

PUBLICIDAD

“Estoy orgulloso de ser puertorriqueño y de ser el principal prospecto de Puerto Rico”, dijo el entrevista publicada en MLB.com. “Es una gran experiencia que la Isla esté orgullosa y vamos a ver qué sucede en el sorteo”.

Otros boricuas estudiando en Puerto Rico también son candidatos a ser escogidos en el sorteo, como los lanzadores Elmer Rodríguez y Eduardo Rivera y los jugadores de posición Peter Vázquez, Ryan Cepero y Héctor Nieves, entre otros.

El campo corto batea a ambas manos y es producto de la Arecibo Baseball Academy, que fundaron sus padres. Para el cuarto año se transfirió a la Central Pointe Academy, en donde trabaja el exjugador nacional de baloncesto Richie Dalmau. Arroyo fue a Florida inicialmente para tener la acción y la exposición que no tenía en Puerto Rico por causa de la pandemia.

De hecho, Arroyo ya tiene un compromiso para jugar en la Universidad de Florida State si no firma para jugar profesionalmente.

“Voy a hacer lo mejor que pueda para que los escuchas me vean. Quiero ser como uno de esos jugadores (Correa, Lindor, Báez) que han hecho sentir a Puerto Rico superorgullo. Mi jugador favorito es Lindor. Me gusta (Fernando) Tatis (dominicano), pero no es puertorriqueño. Me encanta verlos jugar. Voy a seguir sus pasos para ser con ellos y, si puedo ser mejor, que así sea”, agregó

El sorteo de las Grandes Ligas se celebrará del 11 al 13 de julio como parte de las celebridades del Juego de Estrellas que se jugará en el estadio Coors Field de Colorado.

El sorteo se compone de 20 rondas, 15 más de las escogidas en el sorteo del 2020 que fue reducido por la pandemia.

Correa, como Lindor y Báez fueron primeras selecciones en sus respectivos sorteo. Correa fue el primer turno de todos en el evento del 2012. Lindor y Báez, como Arroyo, concluyeron escuela superior en Florida.