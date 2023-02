Dickie Joe Thon fue nombrado esta semana dirigente del equipo de Doble A de los Astros de Houston, lo que es un ascenso vertiginoso en esa organización.

El hijo de Dickie Thon logró su segundo trabajo de dirigente en tres años que lleva trabajando con los Astros, informó el Houston Chronicle. Su primer trabajo de dirigente fue en el 2022, en la Clase A de la organización.

En entrevista con Primera Hora, Thon destacó sentirse bendecido con su ascenso.

“He subido bastante rápido. No es normal. He tenido mucha suerte. La organización ha confiado en mí y me ha dado responsabilidades. Ésta es una de esas oportunidades”, dijo.

Dickie Joe estuvo jugado siete años en las menores y en Puerto Rico. (GFR MEDIA)

El egresado de la Academia Perpetuo Socorro y la Universidad de Rice fue, como jugador, un reclamo de quinta ronda por los Blue Jays de Toronto en el 2010. Jugó siete temporadas en las ligas menores y en Puerto Rico desde el 2010 al 2017. Desde el 2021 comenzó a trabajar con los Astros en la fase técnica.

Su nombramiento en Doble A ocurre a los meses de haber acabado su trabajo como coach de los Leones de Ponce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. El equipo tuvo una buena temporada para haber sido su primera desde el 2013. Allí Thon estuvo bajo el mando del dirigente Edwin Rodríguez y de coaches como Tony Valentín y Andy González.

Ponce y la LBPRC fueron una escuela que le ayudó a que le dieran el trabajo en Doble A de los Astros.

“Me ayudó un montón. En liga menor uno no trata de ganar todos los días; hay otras situaciones. Pero en Puerto Rico hay que ganar todos los días y no se puede depender de la tecnología. Aprendí mucho de Edwin, Tony, Andy. Tuve una enciclopedia de staff allí“, reconoció.

Thon tuvo en Ponce tres meses de aprendizaje con el primer dirigente boricua en las Grandes Ligas, así como del exitoso Equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Thon también tiene dominio de la analítica, así como del español y el inglés.

De Doble A a las Grandes Ligas un paso es, al igual que sucede con los peloteros. Thon dijo que solo piensa en Doble A, no más allá de eso todavía. Dijo que aprendió como pelotero a no adelantarse a los hechos.

“Algo que me propuse es en no pensar en el futuro. Trato de enfocarme en el trabajo de hoy, en tener a los peloteros míos listos. Aprendí tarde, pero aprendí a uno hacer el trabajo de hoy. Lo que me enfoco es en el ahora”, dijo.

Por otro lado, Thon dio un poco de pista sobre el éxito de las ligas menores de los Astros. La organización ha seguido produciendo jugadores para las Grandes Ligas pese a las penalidades que sufrió por el escándalo de robo de señas. MLB le recortó a Houston turnos en los sorteos de jugadores.

“Todo empieza desde los escuchas. Los analistas nos dan cosas que puedes usar para mejorar a los muchachos. Es una filosofía dentro de la organización en que no importa si es un primera ronda o si costó 500 pesos, le buscamos valor a cada pelotero, ya sea para la organización o para un cambio”, dijo.