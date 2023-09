Alegre. Orgulloso. Complacido. Motivado. Insatisfecho.

Así está el equipo Arenosos de Camuy luego de habar conseguido en la noche del lunes avanzar a la final nacional de la Liga de Béisbol Superior Doble A por primera vez en sus 66 años de historia.

“Es una emoción inmensa. Un monento especial. La plaza estuvo llena de la gente que no pudo ir a Cabo Rojo. Se está viviendo una alegria y un momento especial en el pueblo”, dijo el dirigente-jugador de los Arenosos, Dennis Pérez.

Camuy avanzó el lunes en la noche al ganar el quinto partido de la serie semifinal ante los Piratas en Cabo Rojo. La victoria llegó un día después de fallar en cerrar la serie en su estadio Juan ‘Cheo’ López ante casa llena. Los Arenosos se llevaron así la serie por margen de 4-1

Luego de tocar a las puertas de la final el domingo, los Arenosos no dieron un paso atrás el lunes.

“Sabemos que en esta etapa todos los equipos son buenos y no pudimos cerrar la serie en Camuy, pero supimos pasar la página”, dijo Pérez, quien enderezó el equipo desde el momento en que lo asignaron dirigente-jugador durante el Carnaval de Campeones de la Doble A.

El Camuy Arenas ha producido en 66 años de historia orgullo en la Ciudad Romántica. Un reflejo de lo que significa el equipo para el pueblo es la misma permanencia ininterrumpida durante 66 temporadas pese a no haber dado a su fanaticada tan siquiera una final.

Han tenido figuras que les recuerdan como los exjugadores Guillermo Velázquez Torres, Ángel Luis Rodríguez Santiago, José Alejandro ‘Cucú' Rodríguez Román, Jesús ‘Pichy’ Velázquez, Pedro Santos, Diómedes Delgado Cruz y ‘Cheo’ López, éste último el primer apoderado y posteriormente dirigente de la franquicia.

Siguen sacando peloteros, como el exgrandesligas Noel Cuevas, quien produjo las primeras dos carreras del lunes con cuadrangular, y el propio dirigente-jugador Pérez, nacido el barrio Quebradas, criado en las Pequeñas Ligas de Camuy y quien juega finalmente para los Arenosos desde hace dos temporadas y luego años en otros equipos.

El orgullo del Camuy Arenas tiene un premio ahora.

“Pienso en toda esa gente que ha estado tanto años. El primero que me viene a la mente es ‘Cucú' Rodríguez, a quien no pude ver, pero de quien he escuchado muchas anécdotas y quien ha sido parte importante de Camuy”, dijo Pérez.

Camuy jugará la final nacional ante el ganador entre los Toritos de Cayey y los Halcones de Gurabo. La serie reanuda el viernes. Cayey, que es campeón defensor, está en ventaja en la serie 3-1.

Si el Camuy Arenas ha esperado 66 años por estar en una serie final nacional, no va a querer esperar 66 años más para proclamarse campeones de Puerto Rico por primera vez.

Luego de la alegría, de orgullo y de estar complacido, Camuy también está insatisfecho, hambriento por más, motivado para conquistarlo todo y cerrarle las puertas a la espera de una vez.

“Hicimos un logro. Pero el trabajo no ha terminado aquí. Vamos a hacer todo lo posible para traerle ese campeonato a Camuy”, dijo Pérez.