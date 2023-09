El antesalista puertorriqueño José Miranda no jugará más por esta temporada con los Twins de Minnesota luego que los médicos del equipo determinaran que en los próximos días deberá someterse a una operación en el hombro derecho.

Recientemente, Miranda había sido incluido por los Twins en la lista de lesionados debido a un impacto en el hombro derecho.

“Me van a operar. Me van a hacer limpieza en el área (rottor cuff). Se supone que me operen en una semana. Casualmente me dejan saber hoy o mañana”, fueron las declaraciones del pelotero publicadas esta noche en las redes sociales de los Criollos de Caguas.

Miranda también pertenece a los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.