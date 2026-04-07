El derecho Dereck Rodríguez lanzó ocho entradas sólidas para guiar a los Atenienses de Manatí a su sexta victoria consecutiva el lunes, con blanqueada 6-0 sobre los Guardianes de Dorado en el Estadio Tomás Palmares.

Con el triunfo, Manatí mejoró su marca a 7-6 y empató con los Industriales de Barceloneta en el tercer puesto de la sección Norte de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Dorado, por su parte, ocupa el segundo lugar de la sección Metro con récord de 8-5.

Rodríguez realizó 106 lanzamientos, ponchó a ocho bateadores, permitió apenas cuatro hits y concedió una base por bolas. Jonathan Rosario trabajó el noveno episodio para completar la blanqueada.

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Los Atenienses tomaron el control del juego en la segunda entrada con una jugada de selección que llevó al plato a Jesús González.

Luego, en el sexto episodio, un doblete de Jean González impulsó la segunda carrera.Manatí amplió su ventaja con dos anotaciones en la séptima entrada y agregó otras dos en el noveno capítulo.

Kristian Crespo encabezó la ofensiva con dos carreras remolcadas.

La derrota fue para Félix Arroyo, quien permitió la primera carrera de los Atenienses en dos entradas de labor.

El juego entre Loíza y Las Piedras fue suspendido por lluvia y reasignado para este martes a las 7:30 p.m. En otros encuentros, Guayama jugará en Barranquitas y San Sebastián visitará a Sabana Grande.