Los Patrulleros de San Sebastián y los Patrulleros de San Sebastián conservaron sus invictos ayer, viernes, en la continuación de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

La gigantesca jornada de 21 juegos marcó el inicio del cuarto fin de semana de acción del torneo. En todos los estadios se guardó un minuto de silencio en memoria del lanzador de los Próceres de Barranquitas, Jhon Vargas, y del exapoderado Carlos “Chaleco” Cintrón.

San Sebastián colocó su marca en 7-0 al doblegar 10-1 a los Piratas de Cabo Rojo. Joshua Torres lanzó cinco entradas con cinco ponches para acreditarse la victoria. En relevo trabajaron Joseph Lugo, Yadier Pérez, José Ayala y Ángel Torres. César Morillo encabezó la ofensiva con tres carreras impulsadas.

En los cruces Noroeste-Suroeste, los Petroleros de Peñuelas vinieron de atrás para superar 9-8 a los Navegantes de Aguada, que siguen sin ganar en ocho presentaciones. Los Tiburones de Aguadilla vencieron 2-1 a los Cardenales de Lajas con seis entradas en blanco de Miguel Cirino. Sabana Grande dominó 4-1 a Añasco con 11 ponches de Miguel Ausúa en ruta completa, y Hormigueros derrotó 4-3 a Yauco.

En el Norte, Florida mejoró a 5-0 al superar 16-5 a Manatí con cinco carreras impulsadas de Gaby Ayala, quien conectó jonrón y sencillo. Jesmuel Valentín remolcó tres. Camuy venció 5-2 a Hatillo con 5.1 entradas de Fernando Cabrera y 3.2 de Juan Caballero. Utuado logró su primera victoria 4-3 ante Barceloneta.

En la Central, Cidra acabó con el invicto de Cayey al blanquearlo 3-0 en juego abreviado a seis entradas por lluvia. José Figueroa se llevó la victoria y un jonrón de Bradley Roper Hubbert, productor de tres carreras, decidió el encuentro. Comerío hizo seis en la décima para vencer 14-9 a Aibonito; Wilson Agosto impulsó cinco y se quedó a ley de un triple para el ciclo.

En los cruces Sureste-Central, los campeones defensores Mulos de Juncos dejaron en el terreno 3-2 a Yabucoa y le quitaron el invicto tras error que aprovechó Jan Rivera. Humacao blanqueó 6-0 a Loíza con juego completo de un hit del zurdo Christian Flecha. Patillas también ganó por blanqueada 5-0 sobre Río Grande con ocho entradas de Sidney Duprey.

Maunabo igualó su total de victorias de 2025 al vencer 4-2 a Gurabo con 6.1 entradas de Héctor Torres. San Lorenzo remontó con cuatro en la novena para derrotar 8-7 a Fajardo, con tres impulsadas de Wilfredo Delgado y buen relevo de Eddie Quiñones y Jean Rosario.

En la Metro, Carolina venció 5-3 a Dorado con labor combinada de Héctor Quiñones y Juan León Falú y tres anotadas de Kemuel Thomas. Vega Baja fabricó cuatro en la novena para ganar 5-4 a Vega Alta, y Guaynabo remontó para imponerse 12-5 a Cataño.

En el Sur, Juana Díaz consolidó el liderato al vencer 5-2 a Ponce en 11 entradas con tres carreras en el undécimo episodio. Jorge Benítez ponchó 14 en nueve entradas sin decisión. Coamo superó 8-7 a Salinas y Santa Isabel dejó en el terreno 5-4 a Guayama en la décima con hit de oro de Carlos Alfonso.

Juegos para hoy sábado a las 7:30 p.m.: