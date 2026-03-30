Los Patrulleros de San Sebastián extendieron su invicto a 11-0 y los Toritos de Cayey se convirtieron en el primer equipo clasificado a la postemporada 2026 en la sección Central este domingo, al completarse el sexto fin de semana de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Después de dos fechas dominadas por la lluvia, la gigantesca jornada dominical pudo completarse con los 21 juegos programados en calendario.

San Sebastián se impuso 4-2 sobre los Navegantes de Aguada con tres carreras impulsadas del veterano bateador Gaby Martínez.

El relevista José Ayala se llevó la victoria con una entrada lanzada y Oscar Rivera se apuntó el salvamento.

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En otro resultado del Noroeste, los Tiburones de Aguadilla derrotaron 5-4 a los Fundadores de Añasco con seis entradas de Miguel Cirino.

Mientras, los Toritos superaron 5-2 a los Criollos de Caguas para asegurar su boleto clasificatorio y conservar el liderato de la sección.

En la Metro, los Lancheros de Cataño dejaron en el terreno 6-5 al Melao Melao de Vega Baja con hit de oro de Michael del Toro en el noveno episodio. Los Gigantes de Carolina conectaron 20 imparables para vencer 11-7 a los Mets de Guaynabo y los Guardianes de Dorado derrotaron 4-2 a los Maceteros de Vega Alta con cinco entradas de Enrique Cotto.

Luis Leroy poncha 12

El estelar lanzador zurdo Luis Leroy Cruz ponchó a 12 bateadores en ocho entradas para guiar a los Pescadores del Plata de Comerío a una victoria por blanqueada 1-0 sobre los Próceres de Barranquitas.

Cruz apenas permitió cuatro hits y no otorgó bases por bolas. Kelvin Román se encargó del noveno episodio para apuntarse el salvamento.

La única carrera del juego fue impulsada por José “Pocholo” Rivera con un cuadrangular en el cuarto capítulo.

También en la Central, los Bravos de Cidra superaron 5-4 a los Polluelos de Aibonito con tres episodios en cero del relevista Pablo Rohena.

Dramática victoria de Santa Isabel

En el Sur, los Potros de Santa Isabel dejaron en el terreno 7-4 a los Maratonistas de Coamo con jonrón de Harvey González con dos corredores en circulación en el noveno capítulo.

Carlos Dávila fue el lanzador ganador en relevo.

Mientras, los Brujos de Guayama vencieron 6-1 a los Poetas de Juana Díaz con 6.1 entradas de Ramón Garriga y los Peces Voladores de Salinas remontaron para superar 5-4 a los Cachorros de Ponce en 10 entradas, con brillante relevo de 5.1 episodios de Jean Ramos.

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Gregorio Reyes tira juego completo

En el Suroeste, el zurdo Gregorio “Goyito” Reyes lanzó la ruta completa por los Cardenales de Lajas, que vencieron 4-1 a los Cafeteros de Yauco.

Reyes ponchó a siete bateadores, permitió cuatro hits y una carrera. Michael Cruz remolcó dos vueltas.

Además, los Petateros de Sabana Grande doblegaron 7-2 a los Piratas de Cabo Rojo con tres carreras impulsadas de Jan Carlos Aponte.

Camuy lleva seis en línea

En el Norte, los Arenosos de Camuy sumaron su sexta victoria consecutiva al blanquear 1-0 a los Montañeses de Utuado.

Los Arenosos combinaron en la loma a Roberto Barreto, Julio Torres y Jorge Charry. La única carrera del desafío fue impulsada por Kelvin Correa mediante sencillo en el octavo episodio.

En la misma sección, los Industriales de Barceloneta vencieron 8-2 a los Titanes de Florida con nueve ponches en siete entradas del zurdo Jerryell Rivera, y los Atenienses de Manatí consiguieron su quinta victoria consecutiva con resultado de 7-4 sobre los Tigres de Hatillo.

Iván Beltrán remolcó cuatro carreras e Ian Rodríguez conectó un cuadrangular.

Duprey blanquea a Yabucoa

En el Sureste, el estelar zurdo Sidney Duprey lanzó ocho episodios y ponchó a siete en la blanqueada 3-0 de los Leones de Patillas sobre los Azucareros de Yabucoa.

Gerani Colón encabezó la ofensiva con cuadrangular de dos carreras en el cuarto episodio.

Por su parte, los Samaritanos de San Lorenzo se impusieron 6-1 sobre los Jueyeros de Maunabo con tres carreras impulsadas de Héctor Cáez.

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En racha Las Piedras

En el Este, los Artesanos de Las Piedras consiguieron su quinta victoria consecutiva y consolidaron su liderato en la sección al vencer 10-4 a los Guerrilleros de Río Grande con cuatro hits y tres carreras impulsadas de Albin Compre.

Entretanto, los campeones defensores Mulos de Juncos doblegaron 9-1 a los Halcones de Gurabo con nueve ponches en seis entradas de Rubén Ramírez, y los Cariduros de Fajardo dominaron 10-2 a los Cocoteros de Loíza con seis episodios del zurdo Efraín Nieves.

Juegos para el lunes

La acción continúa este lunes a las 7:30 p.m. con Juana Díaz en Aibonito y Maunabo en Humacao. A las 8:00 p.m. jugará Ponce en Cidra.