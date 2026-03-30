Gurabo. Caguas Private School (CPS) se coronó campeón este domingo al vencer 53-52 a Jireh Kingdom Christian Academy de Río Grande en la categoría junior masculino del Top Ranked Buzzer Beater, celebrado en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández.

Benjamín Hernández, quien fue reconocido como el Jugador Más Valioso, se destacó con nueve puntos y tres rebotes. Le siguió Aiden Pacheco con ocho unidades y Joseph Anzueta con siete tantos.

Por Jireh, Yeshuan Sánchez brilló con 16 puntos, Yebram Algarín con 15 y Yared Agosto con 13.

“Estoy contento por ellos porque han trabajado bien duro toda la temporada. Esta era su meta y hoy (domingo) tuvimos la suerte de hacer un punto mejor que un gran equipo como el de Jireh”, expresó el dirigente de CPS, Leo Arril, a Primera Hora tras alzar el trofeo.

PUBLICIDAD

Celebran los campeones. ( José Santana (Buzzer Beater) )

“El crédito de esos nenes que no importa lo que pase, tiran para adelante y agradecido de la administración del colegio y de todos que nos apoyan y estas cosas pasan mucha gente de nuestro colegio un domingo aquí eso habla de lo que estamos sembrando en Caguas Private School”, agregó el técnico, quién habría también conquistado el cetro con dicha institución, pero en la categoría senior en 2024.

En un intenso ‘tú a tú’, las escuadras igualaron a nueve el primer tiempo con 1:11 por jugarse. Con tres tiros libres acertados de Agosto, Jireh tomó el comando del capítulo, 12-9.

CPS inició el segundo parcial con un triple de Adrián Figueroa, para empatar el marcador a 12 puntos. La institución cagüeña logró un avance de 4-0, que fue interrumpido por un triple de Algarín, dejando el marcador 16-15, aún CPS con el control del encuentro.

Jireh tomó el comando 20-16, pero CPS volvió a la carga e igualó el choque a 20 y posteriormente a 22. Entre tiros libres y un triple de Diego Colón se despegaron 28-24, restando 18 segundos del tiempo.

Al finalizar la primera mitad, CPS lideraba 28-26.

Al filo de cumplirse los cuatro minutos del tercer capítulo, Jireh igualó el marcador a 32 puntos. Sin embargo, Edward Claudio respondió, permitiendo que CPS retomara la ventaja 34-32.

Jireh logró frenar por unos minutos la ofensiva de Caguas y se fue al frente 39-34, pero posteriormente CPS sumó cuatro puntos consecutivos para acercarse al marcador por la mínima, 39-38.

PUBLICIDAD

Para el cuarto periodo, CPS rápidamente empató el partido a 39 y de inmediato, tomó la delantera 40-39.

El encuentro volvió a igualarse a 42 luego de otro triple de Algarín. Así continuó empatado hasta el punto 47, faltando 3:27 del duelo.

Algarín contestó con otro tiro a larga distancia para el 50-47, a favor de Jireh.

Apenas faltando 52 segundos, Jireh seguía al frente 52-51, pero cuando el reloj marcaba los últimos cinco segundos, CPS recuperó el control con un triple crucial de Joseph Anzueta, para sellar el triunfo.

“Mostramos compostura. Te aseguro que supe que íbamos a ganar cuándo la chicharra sonó, porque si no, no parábamos”, manifestó el veterano estratega.