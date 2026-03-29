Gurabo. La Escuela Francisco Manrique de Bayamón destronó este domingo a la Escuela Luis Muñoz Marín (LMM) de Barranquitas en el baile de coronación de la categoría pública masculina del Top Ranked Buzzer Beater, celebrado en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández.

En un duelo intenso de principio a fin, la institución bayamonesa sacó de la cima a la LMM al imponerse con marcador de 71-69.

Josuel Rivera fue el mejor canastero de la escuadra campeona con 26 puntos y seis capturas. Le siguió Miguel Rodríguez con un doble-doble de 20 unidades y 11 capturas. Randy Jiménez aportó 13 tantos y nueve rebotes.

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Rodríguez, de hecho, fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la final.

En causa pérdida, Kenier Colón se destacó con 19 puntos y Jesliel Hevia con 18 unidades.

Bayamón venía de arrollar a la Escuela Trina Padilla de Arecibo en el ‘Final Four’ del torneo, que se llevaba a cabo en alianza con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

Sin perder tiempo, la LMM arrancó el partido con un canasto de Derek Ortiz. Sin embargo, Rodríguez respondió con un triple para darle ventaja a su equipo, 3-2.

Acto seguido, la escuela barranquiteña tuvo un avance de 6-0 para colocarse arriba 8-3. El propio Rodríguez volvió a aparecer con otro canasto para recortar la desventaja a 8-5.

Con 2:47 por jugar, Rivera encestó un triple que igualó el marcador, pero Hevia contestó de inmediato con otro tiro a larga distancia para devolverle la ventaja a la LMM, 11-8.

La Manrique volvió a empatar el encuentro a 11 con otro triple de Rivera. No obstante, Colón quebró el empate con un canasto en la pintura para el 13-11. A partir de ahí, la LMM no miró atrás y cerró el parcial con ventaja de 17-11.

En el segundo parcial, la Manrique logró tomar la delantera 23-22 cuando restaban 4:47, gracias a un triple de Ian Sánchez.

Con 1:21 por disputarse del periodo, ambos equipos mantuvieron la intensidad y volvieron a igualar el marcador a 26. Tras otro empate a 28, la LMM retomó el control del encuentro con dos tiros a larga distancia de Frankdiel Vázquez y Colón, yéndose al descanso al frente 34-28.

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Rodríguez encestó un triple tan pronto comenzó el tercer capítulo para acercar a su escuadra 34-31. Luego, Randy Jiménez y Yamian Caldero agregaron dos canastos para despegarse 35-34.

En respuesta, y decididos a no ceder el control, Colón encestó tres tiros consecutivos de tres puntos que devolvió la delantera a la LMM, 43-35.

Jiménez encestó desde la pintura para recortar el déficit 43-37.

Rivera y Rodríguez, por Bayamón, encestaron triples consecutivos que, con 1:47 por jugar en el tercer parcial, le dieron la ventaja 47-45. A partir de ahí, se organizaron en su defensa para frenar la ofensiva de la LMM y cerrar el periodo al frente, 52-45.

En el cuarto tiempo, la escuela bayamonés se despegó hasta por doble dígito, 64-53.

Barranquitas no cruzó los brazos y respondió con una racha de 10-2 para acercarse 66-63 cuando restaba 1:17 de juego. La Manrique logró despegarse nuevamente por seis puntos (69-63), pero un triple de Adrián Maldonado volvió a acercar a la LMM, 69-66.

Luego, tras una falta de Hevia sobre Jiménez, la Manrique añadió un punto desde la línea de tiros libres con apenas seis segundos para ponerle fin al duelo.

En un cierre luchado, la LMM se acercó por la mínima, 70-69, con solo cinco segundos por jugarse, tras un triple de Maldonado.

La Manrique selló el duelo con un tiro libre de Jiménez.