Los Guardianes de Dorado recuperaron el primer lugar de la sección Metro el sábado al imponerse 5-2 sobre los Mets de Guaynabo, en la continuación de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

La jornada sabatina estuvo marcada por la lluvia, con apenas ocho juegos finalizados y 12 encuentros suspendidos.

Mad Salgado lanzó 6.2 entradas con seis ponches y dos carreras permitidas para apuntarse la victoria. El relevista Alejandro Valiente completó la labor con 2.1 episodios.

Dorado sumó su tercera victoria consecutiva y mejoró su marca a 11-6, seguido de cerca por los Gigantes de Carolina, con 10-6.

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En otro resultado de la Metro, los Maceteros de Vega Alta remontaron con nueve carreras en la octava entrada para vencer 13-11 a los Gigantes, con un cuadrangular y tres carreras impulsadas de José Feliciano, además de tres anotadas de Ian Laureano.

En la Central, los Pescadores del Plata de Comerío sumaron su séptima victoria consecutiva al derrotar 5-1 a los Criollos de Caguas con siete entradas del zurdo Héctor Hernández, un jonrón de Wilson Agosto y tres carreras empujadas de Luis Colón.

En la misma sección, los Toritos de Cayey consolidaron su liderato con su sexto triunfo al hilo al vencer 7-2 a los Polluelos de Aibonito, respaldados por cinco episodios del derecho Jesús Ortiz y un cuadrangular de Iván de Jesús Jr.

Además, los Próceres de Barranquitas se acercaron al cuarto puesto al derrotar 8-1 a los Bravos de Cidra con siete ponches en siete entradas de Christopher Vázquez y cuadrangulares de Alejandro Rodríguez y Kevin Rolón.

En el Sur, los Maratonistas de Coamo ascendieron al segundo lugar al superar 2-1 a los Peces Voladores de Salinas con una efectiva combinación monticular de Alexander Woodson y Félix Sánchez.

En el Norte, los Tigres de Hatillo extendieron a cuatro su cadena de victorias al blanquear 5-0 a los Titanes de Florida con siete entradas de Rawell Rivera y dos de Jensen Erazo. La ofensiva fue encabezada por Jonathan Nieves con un grand slam en el octavo episodio.

Mientras, los Arenosos de Camuy dejaron en el terreno 9-8 a los Industriales de Barceloneta con doblete de oro de Kerby Camacho en la parte baja del décimo episodio.

Fueron suspendidos por lluvia los juegos Las Piedras en Gurabo, Juncos en Loíza, Fajardo en Río Grande, Humacao en Yabucoa, Maunabo en Patillas, Hormigueros en Aguadilla, Añasco en Aguada, Peñuelas en Sabana Grande, Cabo Rojo en Yauco, Santa Isabel en Guayama, Ponce en Juana Díaz y Manatí en Utuado.

La acción continúa este domingo con 19 partidos en calendario.