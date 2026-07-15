Filadelfia. Dylan Cease ponchó a los tres bateadores en la primera entrada y se combinó con 10 relevistas para permitir apenas tres hits, en una demostración de dominio desde el montículo que llevó a la Liga Americana a vencer la noche del martes por 4-0 a la Liga Nacional en el Juego de Estrellas.

El Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas Cody Bellinger conectó un sencillo de dos carreras y Ben Rice le siguió con un sencillo impulsor en la primera entrada ante el dominicano Cristopher Sánchez, de los anfitriones Phillies de Filadelfia.

Cody Bellinger comes through and drives in two runs to give the American League the lead in the 1st! pic.twitter.com/gZVlMkEcGa — FOX Sports (@FOXSports) July 15, 2026

El cubano Miguel Vargas, de los White Sox de Chicago, agregó un jonrón en la octava entrada ante Justin Wrobleski, de los Dodgers de Los Ángeles, quien lanzaba en su cumpleaños número 26, para el único extrabase del juego. La Liga Americana ganó por 18ª vez en 23 juegos y mantiene una ventaja global de 49-45-2.

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Sencillos del dominicano Juan Soto en la cuarta, Pete Crow-Armstrong en la octava y el también nacido en República Dominicana Otto López en la novena fueron los únicos éxitos de la Liga Nacional, que no lograron avanzar a ningún corredor más allá de la primera base.

Los lanzadores se combinaron para 27 ponches, 15 de ellos por serpentineros de la Liga Americana.

Dylan Cease struck out 3 in his #AllStarGame start to earn the win for the American League!



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Cesar puso a Kyle Schwarber, Soto y CJ Abrams alrededor de una base por bolas en la primera entrada. Se convirtió en apenas el séptimo lanzador en ponerchar a tres en una primera entrada de un Juego de Estrellas después de Carl Hubbell (1934), Warren Spahn (1949), Jim Palmer (1977), Dave Stieb (1983), Pedro Martinez (1999) y Brad Penny (2006) — cuatro de ellos miembros del Salón de la Fama.

Parker Messick, Michael Wacha, Joe Ryan, Nick Martinez, Cade Smith, Drew Rasmussen, Jacob Latz, Louis Varland, el cubano Aroldis Chapman y Bryan Baker completaron la primera blanqueada en un Juego de Estrellas desde la victoria de la Liga Americana por 2-0 en 2013 en el Citi Field de Nueva York.

Faltó algo de poder estelar entre los abredores, con Jacob Misoriowski, Paul Skenes y Shohei Ohtani todos no disponibles. Apenas seis lanzamientos alcanzaron las 100 mph, la menor cantidad en un Juego de Estrellas desde 2021.

Bellinger y Rice conectaron sencillos con sinkers altos de Sánchez, quien batalló en una entrada de 34 lanzamientos que incluyó tres hits y dos bases por bolas.

“Simplemente me tomó un poco de tiempo así mismo todo y disfrutarlo”, dijo Sánchez a través de un traductor.

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Mike Trout, 12 veces All-Star que no había jugado en el partido desde 2019 por lesiones, se fue de 3-0 con un ponche.

Salida temprana

El dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay, fue golpeado en la parte exterior de su mano izquierda por un sinker de 97.6 mph del cerrador de San Luis Riley O’Brien en la tercera entrada y salió del juego de inmediato. El jugador de 23 años, cuarto en las Grandes Ligas con 28 jonrones, se quedó en el suelo por unos momentos antes de incorporarse y correr directo al clubhouse. Las radiografías fueron negativas.

Documentando el día

Los managers y los titulares entraron a través de réplicas de la Campana de la Libertad frente a cada dugout, caminaron hacia el plato y usaron una pluma de ave para firmar una tarjeta de alineación sobredimensionada, como si fueran Padres Fundadores poniendo sus nombres en la Declaración de Independencia. La tierra estaba rodeada por 13 estrellas, una por cada una de las Colonias.

Se lanzaron fuegos artificiales después de la cuarta entrada con un video de Ray Charles cantando “America the Beautiful” en el Juego 2 de la Serie Mundial de 2001.

A Filadelfia se le otorgó el Juego de Estrellas de este año en 2019 con un plazo de anticipación inusualmente largo para coincidir con el semiquincentenario 250 de Estados Unidos. Los Phillies fueron anfitriones de los juegos de 1976 y 96 en el Veterans Stadium y los Atléticos en 1943 y 52 en el Shibe Park.

En el juego de 1996, hubo un golpe fuerte incluso antes del primer lanzamiento. La nariz de Cal Ripken Jr. se rompió al ser golpeado por un antebrazo del relevista de los White Sox de Chicago Roberto Hernandez cuando perdió el equilibrio en una plataforma durante la foto del equipo de la Liga Americana.

El juego del próximo año está programado para el Wrigley Field de los Cubs de Chicago por primera vez desde 1990, pero está amenazado por una posible disputa laboral.