Filadelfia. Jordan Walker llevaba la gorra de los Cardinals hacia atrás, mascaba un gran chicle y tenía la parte superior de su jersey abierta mientras se preparaba para su swing final del Derby de Jonrones.

La imagen de la calma de los Cardinals, Walker alcanzó a Kyle Schwarber, hizo callar a una bulliciosa multitud de Filadelfia y se presentó ante un mundo del béisbol mucho más amplio.

Walker usó seis swings para conectar seis cuadrangulares, superando a Schwarber en una dramática ronda final que silenció a todos esos abucheadores y lo convirtió el lunes por la noche en el primer Cardinal de San Luis en ganar el Derby de Jonrones.

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Schwarber conectó 11 vuelavercas durante su turno de 15 swings en la ronda final. Los aficionados de Filadelfia, que abuchearon a todos excepto a Schwarber y Bryce Harper durante toda la noche, se dirigieron en silencio hacia las salidas cuando el batazo ganador de Walker se elevó por encima de la barda del jardín izquierdo.

“Una vez me dijeron que no se abuchea a los don nadie”, dijo Walker. “Así que se siente bastante bien”.

Con 24 años, Walker lució la cadena de campeón del Derby, se puso una chaqueta de cuero y todavía llevaba sus guantes de bateo mientras explicaba lo que se necesitó para derribar a Schwarber en su propio terreno.

“Mi pensamiento fue que Filadelfia es brutal”, dijo Walker. “O sea , honestamente. Pero creo que es bastante especial porque aman a sus jugadores y eso es lo que quieres de tu casa, como, donde juegas. O sea, nunca había escuchado a la gente animar tan fuerte por, como, Schwarber y Harper. Y esos tipos hicieron lo suyo, sin duda.

“Pero, ya sabes, no puedo odiarlos, porque ése es su tipo, así que yo solo tengo que jugar el juego” .

Walker jugó un juego bastante grandioso en la primera mitad para los Cardinals.

Walker es un All-Star por primera vez con los Cardinals y está teniendo una temporada de despegue. Ya suma un récord personal de 22 jonrones esta temporada después de batallar con un total combinado de 11 en los dos años anteriores.

Esos últimos seis en Filadelfia, todos volando alto con Iron Man en su bate, ahora quedaron estampados en el carrete de momentos destacados del Derby.

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Con la gorra hacia atrás, igual que el miembro del Salón de la Fama y gran figura del Derby Ken Griffey Jr., Walker celebró de inmediato en el campo con su familia. Su padre se regocijaba al recordar cómo Walker empezó a conectar largos jonrones cuando tenía 6 años.

“Cuando las cosas se pusieron difíciles, ellos siempre estaban ahí en mi esquina para hablar con ellos al respecto”, dijo Walker sobre su familia. “Mantuvieron altos los niveles de energía. Mantuvieron altos los sentimientos”.

Cumplió este sueño de la infancia de manera dramática. Walker conectó su séptimo jonrón con dos swings restantes y su octavo en el siguiente swing para ganar swings de bonificación. Necesitando conectar cuatro jonrones seguidos para ganar, el derecho Jordan pegó uno que rebotó en la parte superior de la cerca del jardín central, a 401 pies de distancia. Llegó a 10 jonrones y los aficionados de Filadelfia abuchearon con todas sus fuerzas, solo para que Jordan culminara la sensacional remontada y celebrara mientras estallaban fuegos artificiales a su alrededor.

“No se puede decir lo suficiente sobre cómo fue capaz de, de alguna manera, bajar el ritmo del momento también y concentrarse “, dijo Schwarber, subcampeón del Derby por segunda vez. “Todos nuestros aficionados estaban ansiosos y tratando de empujarme a lograrlo” .

Un formato renovado del Derby ofreció gran dramatismo

MLB eliminó su reloj cronometrado esta temporada y regresó a un formato de swings, con cada bateador continuando si la sacaba en su último swing.

El tiempo extra entre swings les dio a los bateadores tiempo para seguir sus jonrones — y a Filadelfia un poquito más de tiempo para desatar esos abucheos guturales contra Contreras y Walker.

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Cada jugador tuvo 20 swings en la primera ronda y los cuatro mejores avanzaron. Los bateadores fueron sembrados para la segunda ronda, donde el número 1 enfrenta al 4 y el 2 se mide al 3.

Cada jugador tuvo 15 swings en la segunda ronda, y los bateadores que conectaban jonrón en su swing final continuaban hasta que no conectaran jonrón.

También participaron Willson Contreras, de Boston; Junior Caminero, de Tampa Bay; Ben Rice, de Nueva York; Jac Caglianone, de Kansas City; y el primera base de los Medias Blancas de Chicago Munetaka Murakami.

Filadelfia llegó lista para celebrar a sus estrellas de poder

Los aficionados de los Phillies estaban desbordantemente optimistas de que Schwarber y Harper de alguna manera pudieran llegar a la final y coronar al tercer campeón del Derby de la franquicia.

Harper conectó solo ocho en la primera ronda y fue el último toletero en intentar avanzar. Schwarber solo pudo mirar cómo Harper no logró acompañarlo. Schwarber, entonces con los Cachorros de Chicago, llegó a la final en 2018 en el Nationals Park antes de perder ante Harper cuando éste jugaba con los Nacionales.

Schwarber y Harper — la primera pareja de compañeros de equipo en participar en el Derby desde 2018 — recibieron ovaciones ensordecedoras cuando el famoso anunciador de ring Michael Buffer los presentó antes de la competencia.

¿Y los otros seis toleteros en el cuadro, todos con sus jerseys de local con números de uniforme rojos, blancos y azules?

Sí, casi los abuchean fuera del estadio, con los más fuertes reservados para Rice. Se rió con valentía mientras salía por su entrada de la Campana de la Libertad.

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Harper — quien dijo más temprano el lunes que éste sería su último Derby — agitó los brazos y exhortó a la multitud a hacer más ruido mientras caminaba hacia la plataforma del home colocada en la segunda base. Harper casi rompió las cuerdas del ring al sacudirlas como un luchador profesional, y la multitud de Filadelfia enloqueció por la estrella conocida como The Showman.

Incluso abuchearon a los niños que recogían pelotas en los jardines.

El anunciador del sistema de sonido del Derby imploró a los aficionados que animaran durante algunos tramos silenciosos cuando se conectaban jonrones — edición no-Filis —.

Los aficionados sí se encendieron cuando Caglianone, jugador de ascendencia boricua, conectó uno hacia territorio de Ryan Howard hasta la tercera grada en el jardín derecho. Contreras los mandó al aire enrarecido del segundo nivel del jardín izquierdo. Un jonrón superó la última fila de asientos en esa sección y rebotó en el pasillo frente a un bar. Su batazo de 490 pies fue el más largo de la primera ronda.

Éste fue el primer Derby de Jonrones y Juego de Estrellas celebrado en el Citizens Bank Park desde que abrió en 2004 y el primer derby en Filadelfia desde que Barry Bonds superó a Mark McGwire en 1996 para ganar un evento vespertino frente a miles de asientos vacíos en el Veterans Stadium.

Este derby se agotó y se transmitió por Netflix por primera vez, con el servicio de streaming metiéndose en el juego esta temporada con un paquete de tres eventos. Netflix ya transmitió el juego de la noche inaugural, y la tercera atracción es el juego de Field of Dreams entre los Mellizos de Minnesota y los Filis de Filadelfia el 13 de agosto.