Naguabo. Edwin ‘Sugar’ Díaz se mantiene tirando bullpen mientras le avisan cuándo se tendrá que reportar al campamento primaveral para la temporada 2022, la que es importante para el taponero de los Mets de Nueva York pues probará la agencia libre de cara a la temporada del 2023.

Díaz ha estado tirando sus sesiones en el Bithorn, en donde juega su hermano, el lanzador de los Cangrejeros de Santurce, Alexis Díaz, y en donde trabaja con el coach de lanzadores de los Cangrejeros, Héctor Mercado.

“Estoy trabajando fuerte y me siento bien para cuando llegue el campamento de primavera”, dijo Díaz en un aparte durante la actividad de entrega de bultos escolares que organizó este domingo junto a su familia en el barrio Daguao de este municipio.

Su rutina no ha sido distinta pese a la incertidumbre que hay en las Grandes Grandes con el paro patronal que persiste en el béisbol. El paro inició el primero de diciembre y no hay noticias de que pronto finalice.

“Creo que se van a poner de acuerdo antes de que llegue el campamento primaveral. Espero que así sea para reportarnos, meter mano y jugar”, dijo el taponero que se dirige a su cuarta temporada con los Mets de Nueva York.

Díaz comparó el periodo del paro patronal con los primeros meses de la pandemia del COVID-19 en el 2020, que llegó en marzo y canceló la preparación de los peloteros en el Campamento Primaveral de ese año. El lanzador dijo que entonces estuvo listo desde el día 1 de la temporada que comenzó en el verano.

“Voy a estar listo desde el primer día de la temporada”, aseguró.

El 2022 es un año importante para Díaz, además de que lo será para los Mets que han seguido invirtiendo en peloteros para ganar el campeonato que el nuevo dueño del equipo, Steve Cohen, planifica ganar antes de su cuarto año en la Grandes Ligas.

En el caso Díaz, el 2022 es su última temporada antes de comenzar la aventura en la agencia libre. Es el año, por lo tanto, de ponerle un bono a su desempeño para llegar a la agencia libre con estadísticas que produzcan millones y años de contrato.

No estoy pensando en la agencia libre porque para eso falta mucho todavía. Pero uno va a pensando en eso - Edwin Díaz, lanzador boricua

El pelotero dejó entender que probar la agencia libre está en su agenda.

“Es la temporada, como dicen, en que a uno le pegan lo que uno vale”, dijo Díaz, quien ganó $7 millones en el 2021.

“Me estoy preparando para una temporada más, de lanzar entrada a entrada y que sea lo que Dios quiera. No estoy pensando en la agencia libre porque para eso falta mucho todavía. Pero uno va a pensando en eso”, dijo.

Edwin Díaz es por mucho el más joven entre los taponeros activos con más salvamentos en las Grandes Ligas. ( Adam Hunger )

Díaz se dirige a la agencia libre en el 2023, con 28 años y sin historial de lesiones. En su libro tiene 173 juegos salvados y 539 ponches en 337.1 entradas lanzadas. Su efectividad es de 3.23.

Entres los rescatadores activos, Díaz es el sexto con más juegos salvados. Todos los demás por encima de él tiene al menos 33 años. Entre los activos con más de 100 salvamentos en sus carreras, Díaz es el más joven de todos con seis años de servicio y 27 años de edad.

El taponero se imagina al día de hoy probando la agencia libre. Dijo que los Mets lo han tratado muy bien, que es un equipo con futuro que merece consideración, además de que tiene la primera opción sobre Díaz en la agencia libre sobre el resto de los 29 equipos de Grandes Ligas.

También dijo que desconoce al día de hoy si negociará una extensión con los Mets en el 2022.

“Entiendo que voy a probar la agencia libre cuando termine la temporada, a menos que los Mets me ofrezca algo que entendamos que se puede considerar para no ir a la agencia libre. Pero entendemos que terminaremos la agencia libre con los demás equipos”, dijo.

“Ahora mismo no hemos decidido sin vamos a negociar una extensión. No he hablado eso con la agencia que me representa”, dijo Díaz en presencia de su agente Edwin Rodríguez. “Me imagino que en el campamento primaveral me peguntarán. Lo que ellos (representantes) digan es lo que voy a hacer para no tener contratiempos en la temporada de estar pensando en lo que me van a ofrecer y que la compañía me encargue de las cosas de las negociaciones”.