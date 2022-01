La Federación de Béisbol de Puerto Rico anunció en su primera comunicación del año que ya tiene trazado su plan de trabajo para el año 2022 y que entre las prioridades a atender en el primer trimestre del año esta el nombrar un nuevo dirigente y un nuevo gerente general para el seleccionado que representará al país en la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol.

El Clásico Mundial de Béisbol debió haberse jugado el año pasado, pero debido a la pandemia del COVID-19 el mismo fue aplazado y aunque se presume que se jugará en el 2023, la fecha aún no ha sido confirmada, entre otras cosas, porque MLB y la Asociación de Jugadores están en un tranque en sus negociaciones por un nuevo convenio colectivo.

Pese a eso, la Federación de Béisbol no se dormirá en los laureles y buscará nombrar en los próximos meses a las personas que guiarán al equipo dos veces consecutivas subcampeón del torneo y que se espera pueda presentar por segunda ocasión una novena encabezada por los estelares Francisco Lindor, Javier Báez y Carlos Correa.

Del mismo modo, a continuación nuestras sugerencias para considerar en el proceso de llenar los puestos que en el pasado torneo fueron encargadas a Edwin Rodríguez y Alex Cora. Claro está, esto salvo que Rodríguez recapacite en su decisión de no volver a dirigir y la Federación de Béisbol lo reactive.

Opciones para el puesto de dirigente

Yadier Molina

Tal vez usted se sorprenderá de ver su nombre aquí, pero lo cierto es que El Líder reveló en pasadas semanas que la próxima temporada en MLB será su última como jugador y que no contempla de ninguna manera mantenerse activo después de ella para ser receptor en otro Clásico Mundial de Béisbol. Ojalá y este cambie de parecer, pero si no lo hace, definitivamente sería un candidato fuerte para el puesto. No olvidemos que ya tiene la experiencia de haber dirigido a un seleccionado Sub 23 de Puerto Rico.

Carlos Beltrán

El exjardinero pudiera ser también una buena selección y tener como coach del banco a Yadier Molina, o viceversa. Sería una oportunidad para probar que los Mets de Nueva York no se equivocaron cuando lo designaron para el puesto de mánager en el 2019, plaza a la cual a la larga renunció tras ser implicado en el escándalo del robo de señales de los Astros de Houston en el 2017. Beltrán al momento de su retiro era elogiado por su capacidad de comunicación y de unir a sus compañeros viejos y jóvenes en un mismo norte. Suena como un buen candidato.

Carlos Beltrán fue designado como dirigente de los Mets de Nueva York en noviembre de 2019, pero salió de la posición sin haber dirigido un solo juego debido al escándalo por el robo de señales en los Astros, evento por el cual no fue sancionado. ( Archivo / Seth Wenig )

Josué Espada

El coach del banco de los Astros de Houston es otro gran candidato. Año tras año es entrevistado para vacantes de dirigentes y es cuestión de tiempo para que reciba esa oportunidad. Dirigir en el Clásico Mundial de Béisbol sería un buen empuje. Solo faltaría que los Astros le dieran el permiso considerando que estaría fuera del Spring Training de la novena durante la celebración del torneo. Su candidatura ofrecería, sobre las de Molina y Beltrán, el beneficio de la experiencia de estar pulido ya en la escuela del puesto de mánager. Y ambos Molina y Beltrán pudieran acompañarlo en un puesto de coach.

Josué Espada, a la izquierda, ha sido coach de la banca de los Astros de Houston desde el 2018. ( Archivo )

Juan “Igor” González

No es un secreto que el ex dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana estará entre los candidatos considerando sus logros al frente del Equipo Nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos. Sin dudas Igor sabe de pelota. Su único factor de dificultad para el nombramiento es que MLB, quien monta el Clásico Mundial de Béisbol, es quien aprueba los candidatos y usualmente quiere en las posiciones a personal que esté activo con algún equipo de las Mayores para poder proteger los mejores intereses de los diferentes equipos. Es un handicap que también afectaría ahora mismo a Beltrán.

Juan "Igor" González comandó a Puerto Rico a ganar medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Panamericanos. ( JUAN LUIS MARTINEZ )

Candidatos para gerente general

Eddie Romero

Si alguien pudiera hacer ese trabajo con facilidad ese lo sería Eduardo Romero Jr., quien es uno de los gerentes generales asistente de los Red Sox de Boston. El nombrado a ese puesto necesita ser alguien con contactos con los gerentes generales de todos los equipo de las Mayores para poder pedir los permisos de los jugadores a ser reclamados para el torneo. Obviamente necesitaría recibir el permiso de los Red Sox.

El puertorriqueño Eddie Romero es uno de los asistentes de gerente general de los Red Sox.

Jesús “Motorita” Feliciano

El exjugador en el Clásico Mundial de Béisbol se ha venido desempeñando en un puesto similar con los Criollos de Caguas durante las pasadas dos temporadas. En su caso este contaría con la asesoría directa de su cuñado y pasado gerencial de Puerto Rico en el 2017, Alex Cora.

Jesús 'Motorita' Feliciano es actualmente, por segundo año, gerente general de los Criollos de Caguas. ( Archivo )

Eduardo Pérez

El exgrandesligas, hijo de Tany Pérez y comentarista de béisbol en la televisión también es un posible candidato para dirigente. Pero para efectos de este artículo, donde limitamos los candidatos a cuatro, hemos elegido proponerlo para el puesto de gerente general pensando que su candidatura tendría más fuerza aquí que en un proceso de elección frente a Molina, Beltrán, Espada o González para el puesto de dirigente.

Eduardo Pérez necesitaría un permiso de ESPN para poder laborar en un puesto durante el Clásico Mundial de Béisbol, toda vez que es analista de béisbol en la cadena. ( Suministrada )

Ramón Vázquez

Este es otro candidato que también pudiera estar en la lista de candidatos a dirigente o de coach. Pero igualmente pudiera ser otro candidato al puesto de gerente general, como igual pudieran ser Carlos Beltrán y Josué Espada si no fueran nombrados dirigentes, para poder sacar provecho a sus contactos en el béisbol al tiempo que amplia sus conocimientos de cara a una posible carrera como dirigente.