Luego de vestir el uniforme de los Criollos de Caguas por tres temporadas y ser nombrado el Jugador Más Valioso en la última, Edwin Díaz fue traspasado a los Leones de Ponce en un cambio que tomó por sorpresa a muchos en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Díaz ha caído como anillo al dedo en la novena dirigida por Edwin Rodríguez que, con adquisiciones como el pasado MVP del béisbol invernal, apunta a ganarlo todo. Sin embargo, esta fue una movida que nunca le pasó por la cabeza al bateador vegalteño.

“Me sorprendió, me sorprendió. Yo no sabía. Me llamó la asociación, diciéndome: ‘Te cambiaron’, y yo acepté el cambio y les dije que sí. Yo pensaba que sí (iba a regresar con los Criollos), pero como dicen ‘el negocio es negocio’“, comentó el martes antes del partido contra RA12.

PUBLICIDAD

Díaz no esperó mucho para volver a jugar en el Estadio Ydelfonso Solá Morales, de Caguas. Los Leones abrieron el torneo invernal el pasado sábado con una victoria sobre los Criollos en el debut de Yadier Molina como mánager. Pero, para ese entonces, ya Díaz había botado el golpe de jugar como visitante en el parque que por tres años llamó su casa, pues ambas novenas ya se habían visto las caras en un partido de pretemporada.

“El juego de exhibición fue más difícil que el del sábado porque fue la primera vez. Como esa fue mi casa por tres años, la extrañaba, pero lo supe manejar y me sentí bien”, confesó.

“(La victoria contra Caguas) se sintió bien. Yo no lo demostraba, pero quería ganar”, agregó.

En la pasada temporada, el vegalteño lideró la LBPRC en cuadrangulares con ocho, carreras anotadas con 28 y carreras empujadas con 29. Su promedio ofensivo fue de .229 con 35 hits, cinco dobles y 30 bases por bolas.

El toletero, de 28 años, no fue el único jugador que llegó este año a reforzar la plantilla de los Leones. Ponce también adquirió a los lanzadores Héctor Santiago y Andrés Santiago. Con una plantilla como la que tiene, Rodríguez fue más que claro con Díaz, desde que se integró al equipo, sobre los objetivos de los Leones esta temporada.

“Cuando me cambiaron para acá, Edwin me dijo: ‘Este equipo lo voy a hacer para meternos a playoffs y salir campeón porque quiero ir a Miami’. Con veteranos como Héctor Santiago y Fernando Cabrera, tenemos un conjunto para lograr eso y yo sé que vamos por buen camino”, relató haciendo referencia

a la ciudad del estado de Florida que albergará la Serie del Caribe 2024.

PUBLICIDAD

En lo que va de torneo, Ponce tiene un récord perfecto de 3-0 con victorias sobre los Criollos (9-6), Indios de Mayagüez (4-0) y RA12 (5-4). No hay duda de que, con el poder ofensivo del vegalteño, la novena ponceña se colocaría como una de las favoritas a ganar el circuito y representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe. Pero según su dirigente, la aportación de Díaz va mucho más allá de lo que hace en el terreno.

“Al adquirir a Edwin subió nuestro nivel de juego. No es solamente el Jugador Más Valioso, es la actitud ganadora que él trae al equipo. Está comprometido con el equipo y, de hecho, el primer año que él jugó profesional fue con Ponce, así que está comprometido con la ciudad también”, aseguró Rodríguez.

Durante su carrera, Díaz ha firmado contratos de ligas menores con organizaciones como los Athletics de Oakland, Astros de Houston y Red Sox de Boston. Díaz afirmó que la razón de su esfuerzo a diario dentro y fuera del terreno es lograr algún día su sueño de llegar a las Grandes Ligas.

“Estoy enfocado en mi ofensiva y defensiva para, con Dios por delante, conseguir un trabajo en organizado y meterme en el show. Ese es mi sueño todavía”, sentenció.