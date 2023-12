Los Mets de Nueva York tenían altas expectativas la pasada temporada después de que el dueño de la franquicia, Steve Cohen, gastó casi $500 millones en agentes libre, un derroche nunca antes visto en Queens.

Sin embargo, de soñar con ganar el primer título de Serie Mundial en casi 40 años, los Mets ni tan siquiera clasificaron a la postemporada y meses antes de que culminara la fase regular cambiaron por prospectos a sus dos mejores lanzadores, Max Scherzer y Justin Verlander.

A pesar de la debacle que sufrieron este año, el estelar taponero puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz está confiado de que Nueva York será un equipo distinto la próxima campaña y volverá a competir al más alto nivel. Pero para eso, señaló que necesitarán ser consistentes en el montículo y en la caja de bateo.

“Yo creo que la consistencia va a ser lo más importante para el equipo. Desde el primer bate hasta el último y el picheo. Todo tiene que combinarse. Yo creo que si nos combinamos bien vamos a ser un buen equipo”, expresó Díaz durante una gala de la Fundación José “La Makina” Berríos en un hotel en Isla Verde.

Sin embargo, el nuevo presidente de operaciones, David Stearns, realizó su primera movida al sustituir al veterano mánager Buck Showalter por el venezolano Carlos Mendoza, una firma que Díaz ve con buenos ojos.

“Estoy supercontento con él (Carlos Mendoza). Tuve la oportunidad de hablar con él. Rápido que lo contrataron me llamó y de verdad que estamos todos contentos. Estamos todos en la misma página que es ganar y vamos a tener un buen equipo para el año que viene”, dijo.

Mendoza dio el salto del Bronx a Queens, pues desde el 2009 formó parte de la organización de los Yankees de Nueva York y fungió por las últimas cuatro temporadas como instructor de banca de Aaron Boone.

Otra adquisición de los Mets, en lo que va de temporada muerta, fue la contratación del relevista boricua Jorge López por un año y $2 millones, quien curiosamente fue recomendado a Mendoza por el mismísimo Díaz.

“Yo hablé con el dirigente y le dije que Jorge hacía falta en el bullpen de nosotros. Él estaba en la misma página que yo porque lo considera un buen lanzador. Hicieron los movimientos y pudieron firmarlo”, abundó.

Además de ser compañero de bullpen de Díaz, el cayeyano estará bajo la tutela del exlanzador puertorriqueño José “Cheo” Rosado, el nuevo coach de lanzadores de la novena neoyorquina. López concluyó la reciente campaña con una efectividad de 5.95 en 59 entradas lanzadas. Asimismo, dividió su año en tres equipos distintos, ya que inició la temporada con los Twins de Minnesota, fue cambiado a los Marlins de Miami por Dylan Floro y luego aterrizó con los Orioles de Baltimore.

No hay duda de que, al igual que los Mets, López intentará olvidar un año lleno de tropiezos.

Pero López no es el único lanzador en la lista de Nueva York para reforzar su plantilla. Mientras todos los equipos apuntaban por firmar a Shohei Ohtani, los Mets han estado altamente interesados en quizás el segundo agente libre más codiciado, el también lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto.

El lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto durante el pasado Clásico Mundial de Béisbol. ( Wilfredo Lee )

“Creo que Yamamoto va a ser tremenda firma, ya que necesitamos lanzadores y es uno de los mejores lanzadores en el mundo. Si tenemos la oportunidad de firmarlo, yo creo que va a ser bueno”, sostuvo Díaz sobre la posibilidad de Nueva York firmar al derecho.

Yamamoto viene de ser nombrado Jugador Más Valioso en la Liga del Pacífico por tercer año consecutivo. Este año tuvo una efectividad de 1.21 en 164 capítulos lanzados.

Sonarán las trompetas

Por su parte, Díaz no ocultó su emoción al saber que en marzo volverán a sonar las icónicas trompetas en el Citi Field en Nueva York. El estelar relevista de los Mets se perdió la campaña 2023 debido a una rotura en el tendón patelar de su pierna derecha, que sufrió en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo pasado.

El pitcher puertorriqueño Edwin Díaz (39) recibe auxilio del coach Ricky Bones y el personal médico tras lesionarse en un juego contra la República Dominicana, el miércoles 15 de marzo de 2023, en Miami. (David Santiago/Miami Herald vía AP) ( David Santiago )

Pero aseguró que ya completó su proceso de rehabilitación y se encuentra haciendo sus entrenamientos rutinarios en Puerto Rico. Por esta razón, anticipó que subirá al montículo con el uniforme de los Mets a partir de los Entrenamientos de Primavera.

“Desde el día uno de Spring Training me voy a incorporar con el equipo. Ya estoy 100 por ciento listo y estoy loco de que comience la temporada”, adelantó a Primera Hora.

No obstante, el taponero abundó que ha estado viajando con frecuencia a Nueva York para realizarse pruebas de fuerza en la pierna operada.

“Un chequeo rutinario dice el equipo. La idea es que la pierna derecha, que fue la que me lastimé, llegue al nivel que está la pierna izquierda ahora mismo. Cuando me lastimé, perdí toda la fuerza y la he ido recuperando poco a poco. Ahora mismo, estoy en un buen momento y de verdad que estoy supercontento con la recuperación. Son pruebas de fuerza para ver cuánta fuerza tengo en ambas piernas y de verdad que los resultados me han ido superbién”, explicó.

Precisamente, antes de la lesión, el naguabeño firmó un contrato con los Mets por cinco años y $102 millones, un acuerdo que lo convirtió en el relevista mejor pagado en la historia de las Mayores.

La jornada inaugural de la venidera temporada de las Grandes Ligas será el 28 de marzo.