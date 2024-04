Atlanta, Georgia. ¡Qué suenen las trompetas, Edwin “Sugar” Díaz está de vuelta las Grandes Ligas!

La emoción que eso supone no es una que exclusivamente disfrutan los fanáticos boricuas y de los Mets de Nueva York. El propio Sugar no puede esconder la emoción que vive por estar de regreso a sus funciones como taponero de los Mets luego de sufrir un desgarre del tendón patelar en la rodilla derecha que lo mantuvo fuera del terreno de juego por más de un año.

“Estoy súper feliz por estar nuevamente saludable y estar de regreso con el equipo. Estoy bien contento por cómo venimos trabajando”, destacó Díaz en entrevista para Primera Hora en el camerino de los Mets en el estadio de los Braves de Atlanta esta semana.

Díaz, quien hasta este miércoles ha participado en cinco partidos de los Mets, rescatando los dos partidos en los que trabajó con esa oportunidad y no ha permitido carreras al tiempo que ha ponchando a ocho en 5.0 entradas, afirma que al momento se ha tenido muy bien físicamente.

“Afortunadamente, tuve bastante tiempo para recuperarme y estar a un 100% desde que empezara el Spring Training”, dijo Díaz, quién fue el mejor cerrador de la Liga Nacional en 2022 al salvar 32 partidos y ponchar 118 bateadores en 63 apariciones y 62.3 entradas lanzadas.

Precisamente en el 2022, Díaz fue galardonado con el Premio Trevor Hoffman –que reconoce al mejor relevista de la Liga Nacional– por su labor, la que fue acompañada por un ERA de 1.31.

Entonces, cuando parecía que todo iba en despunte, llegó lo inesperado. En la celebración postpartido del triunfo de Puerto Rico sobre la República Dominicana en la fase cuartos de final del pasado Clásico Mundial de Béisbol, Díaz sufrió un desgarre en el tendón de la patela de su pierna derecha.

“El pasado año fue sumamente difícil para mí, no fue fácil estar todo el tiempo en el dugout viendo a los muchachos competir y no poder ayudarles. Todo el que me conoce, sabe el nivel de competidor que soy y no poder ayudar a mi equipo a obtener victorias fue algo bien difícil para mí. Aún así, trataba de mantenerme calmado mientras entendía que todo era parte de un proceso, y que lo único que podía hacer era mantenerme tranquilo y trabajar fuertemente en mi recuperación”, reflexionó el derecho.

No es secreto, cuando “Sugar” está saludable, la novena nuyorquina cuenta con el mejor cerrador de las Grandes Ligas. Así se demostró el pasado 5 de abril, cuando “Sugar” se adjudicó su primer juego salvado de la temporada 2024 tras guiar a los Mets al triunfo 3-2 sobre los Reds de Cincinnati. Aunque permitió una carrera vía elevado de sacrificio de Jeimer Candelario, la que no fue a su crédito, Díaz logró el ajuste para obtener el out 27 para los niuyorquinos. Días más tarde, Díaz volvió a recetarle la dósis a los Reds guiando a sus Mets al triunfo por 3-1, para lograr su segundo salvamento.

“Te confieso que en el primer juego estaba un poco ansioso, ya que llevaba más de un año sin estar dentro de ese tipo de situación. Ya en el segundo juego, estaba mucho más calmado y tranquilo. Pude realizar mis pitcheos, e hice lo que tenía que hacer”, confesó el lanzador de 6′3 pies de estatura.

Este año, Díaz no es el único lanzador puertorriqueño en el dugout de los Mets. A él, se sumó vía agencia libre el lanzador derecho Jorge López por el término de una temporada. López pasó la pasada temporada entre los Twins de Minnesota, los Marlins de Miami y los Orioles de Baltimore. Fue ahí dónde López finalizó con marca de 6 victorias y 2 reveses, incluyendo tres salvamentos y una efectividad de 5.95 (39 carreras limpias/59.0 entradas) en un total de 61 apariciones.

“Estoy bien contento con la llegada de Jorge, él es un tremendo lanzador. Para mí, es uno de los mejores lanzadores de la liga. Tenerlo en el bullpen es de gran ayuda, ya que siempre buscamos como aconsejarnos”, concluyó Díaz.

Por su parte, López describe como un sueño hecho realidad tener la oportunidad de vestir los colores de los Mets y compartir el clubhouse con otros compatriotas como Sugar y el campo corto Francisco Lindor.

“Es una gran oportunidad la que se me ha presentado. Tener el honor de jugar para un equipo con tanta historia como los Mets, poder compartir terreno de juego con caballetes como Sugar y Lindor, y jugar el deporte que tanto amo mientras estoy saludable es algo que valoro mucho. Tenemos un gran equipo, y sentimos que tenemos todo lo necesario para llegar la Serie Mundial. Hasta el momento, todo ha sido un éxito gracias a Dios”, afirmó el oriundo de Caguas, quién fue seleccionado en el equipo All-Star de la Liga Americana en 2022 después de lanzar con efectividad de 2.54 (20 carreras limpias/71.0 entradas) en un total de 71 juegos.

Ante el regreso de Sugar y la incorporación de López, los Mets solidificaron su bullpen de cara a la temporada 2024 de Las Mayores. Precisamente esa ha sido su carta de presentación durante estas dos primeras semanas del torneo, promediando 3.42 de ERA (octava mejor marca de toda la liga) con 108 ponchetes en un total de 11 partidos (4 victorias y 7 derrotas).

La escuadra dirigida por el venezolano Carlos Mendoza, regresa a la acción hoy, jueves, cuando se midan por tercera ocasión a los Braves de Atlanta. Al momento, la serie está nivelada a una victoria por bando – tras la recalendarización del choque de ayer por condiciones climáticas.