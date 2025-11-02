La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) anunció que la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A comenzará el 1 de febrero con el tradicional juego inaugural en la casa de los campeones Mulos de Juncos.

El resto de los equipos entrará en acción el 6 de febrero en las ocho secciones que componen el torneo.

El anuncio se hizo durante la reunión ordinaria de la Junta de Directores de la FBPR, celebrada este domingo en el Centro de Usos Múltiples de Fajardo.

En la reunión, encabezada por el presidente de la FBPR, José Quiles, se discutieron y aprobaron los principales acuerdos de trabajo con miras a la próxima temporada.

Entre los puntos destacados, se confirmó la Convención Anual del 2 al 4 de enero en Guayanilla, mientras que la Copa de Campeones de la pretemporada 2026 se jugará los fines de semana del 16 al 18 de enero y del 23 al 25 de enero, como preámbulo a la campaña regular.

También, fueron presentados los nuevos apoderados Carmen González Vargas (Guayama), Luis Morales (Aguada), Luis Quintana (Manatí), Carlos Omar Meléndez (Santa Isabel) y Armando Ríos (Juncos).

En el ámbito administrativo, se informó la renuncia de Rafael Sánchez como representante de los jugadores, y se acordó iniciar el proceso para seleccionar su sustituto. Además, se aprobó una propuesta del Comité Ejecutivo que dispone que todo apoderado que renuncie a su posición deberá esperar dos años para asumir las riendas de otra franquicia.

En la parte competitiva, se mantiene el formato de 45 equipos divididos en ocho secciones y 20 juegos en la fase regular, junto a los encuentros interseccionales y juegos de reto. Las semifinales de sección seguirán bajo formato 5-3, las finales de sección 7-4, el Carnaval de Campeones se jugará en formato Round Robin de siete juegos, y tanto el Final Four como la Serie Final Nacional se disputarán al máximo de siete juegos (7-4).

Además, la FBPR realizará inspecciones a los estadios previo al comienzo de la temporada y fue establecido el orden del sorteo de jugadores de nuevo ingreso. El primer turno será de los Industriales de Barceloneta.