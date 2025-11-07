La Fundación La Mákina, dirigida por el lanzador de los Blue Jays de Totonto, José Berríos, celebrará una edición especial de su evento anual “Dream Home Run Derby & Celebrity Softball Game: Team Rubio Edition”, como parte de su compromiso de promover el deporte y retribuir al pueblo puertorriqueño.

El evento se llevará a cabo el sábado, 13 de diciembre, en el Estadio Municipal Roberto Clemente Walker de Carolina, y reunirá a figuras del béisbol del pasado, presente y futuro, junto a personalidades del entretenimiento, en una jornada familiar con música, competencias y actividades comunitarias.

La producción de DSports Network presentará el espectáculo como uno de los eventos deportivos más esperados del año, que además servirá como antesala al Clásico Mundial de Béisbol 2026. La actividad contará con la participación de varios jugadores que se perfilan como integrantes de la novena boricua para ese torneo.

Entre las figuras confirmadas se encuentran los exligamayoristas Yadier Molina, Edwin “Sugar” Díaz, Fernando Cruz, José Miranda y el propio Berríos, quienes ya han expresado su entusiasmo en las redes sociales por formar parte de la celebración. La fundación anunciará próximamente el resto de los participantes e invitados especiales a través de sus plataformas digitales.

“Ha sido un honor poder realizar esta actividad durante los últimos dos años”, expresó Berríos en un comunicado. “Pienso que es una manera muy especial de cerrar el año y marcar otro gran capítulo en la historia de la fundación. Desde que comenzamos con este evento, siempre tengo en mente la siguiente edición y cómo podemos continuar creciendo e impactando de forma positiva y alegre a los jóvenes y sus familias”.

El derecho de los Blue Jays añadió que esta edición tiene un significado especial por la cercanía del Clásico Mundial.

“Con el Clásico acercándose el próximo año, pensamos que esta sería una gran oportunidad para reunir a varios integrantes del equipo. Aquí es donde comienza esa unión y preparación para darlo todo por Puerto Rico”, sostuvo.

Antes del evento principal, la fundación ofrecerá una serie de clínicas deportivas para jóvenes, cuyos detalles serán anunciados en las próximas semanas. De febrero a julio de este año, la organización sin fines de lucro impactó a más de 1,500 jóvenes en distintas comunidades a través de sus programas Clínicas Challenger, Girls At Bat y Clínicas RBI.

Como en ediciones anteriores, el evento combinará deporte, entretenimiento y labor social. Los boletos ya están disponibles en Ticketera, y los menores de dos años entrarán gratis.

Berríos fundó La Mákina en 2021 con el propósito de fomentar el desarrollo deportivo y educativo de niños y jóvenes en Puerto Rico. Desde entonces, su organización ha ofrecido clínicas, torneos y actividades benéficas en distintas comunidades de la isla.