Ya de lleno en la acción del último mes de temporada regular de las Grandes Ligas, los Red Sox de Boston y los Blue Jays de Toronto tienen ante sí un camino muy difícil, aunque no insuperable, para tratar de clasificarse a la postemporada de Major League Baseball (MLB).

Así opinan dos respetados hombres de béisbol, Edwin Rodríguez y Lino Rivera, en cuanto a las posibilidades que podrían tener los equipos dirigidos por compatriotas suyos como lo son Álex Cora (Boston) y Charlie Montoyo (Toronto). Los Nationals de Washington, dirigidos por el también boricua Dave Martínez, están eliminados de la competencia.

Haciendo la salvedad que la complicación del COVID puede descarrilar a cualquier equipo en la recta final, Rodríguez piensa que los escollos enfrentados por los Red Sox tras el Juego de Estrellas, las fallas de su relevo y el COVID han hecho mella en las posibilidades de clasificación de Boston.

“Lamentablemente, aparte del COVID, los problemas de rotación y de relevo que está teniendo Alex en Boston son una incógnita grande. Les ha tocado en una segunda parte de la temporada muy crucial. Por eso aparte del COVID, creo que Boston estaría quedándose fuera”, dijo Rodríguez refiriéndose a los nueve casos de infecciones que han tenido los bostonianos en la pasada semana y media.

“El relevo ha fallado, y cuando te enfrentas en una serie contra los White Sox, con los Yankees o con Tampa, eso no dura mucho. Ojalá…yo quisiera que Álex entrara. Que al menos pelee por el ‘wild card’, pero tratando de ser objetivo, lo veo difícil”, agregó.

En el caso de Rivera, alabó el trabajo de Cora ante todos los escollos que ha enfrentado pese a no haber tenido iniciadores sólidos todo el año, y opinó que el panorama de los Yankees de Nueva York para el mes final es más cómodo que el de los bostonianos.

“Si Boston, en esta semana en que no cuenta con unos jugadores, se mantiene ganando, va a pelear por el ‘wild card’. No creo que lleguen primero (en la división), pero me parece importante que mantengan el ritmo y le ganen a los que tienen que ganarle. Le ganaron dos a Tampa y ahora están con Cleveland. Están ganando pese a toda la gente que tienen fuera”, dijo Rivera.

Tras los partidos del sábado, a los Red Sox le restan tres contra Tampa Bay, White Sox y Seattle. Luego tienen tres contra Baltimore, dos contra los Mets, tres contra los Yankees, tres más contra Baltimore y cierra con tres ante los Nationals.

Por su parte, los Yankees tienen en agenda cuatro contra Toronto, tres contra los Mets, uno contra los Twins, tres contra Cleveland, Texas y Boston antes de jugar tres más contra Toronto y cerrar la campaña con tres ante los Rays de Tampa Bay.

En cuanto a Toronto, Rodríguez opinó que la inexperiencia de los jugadores de los Blue Jays les ha pasado factura.

“Han lucido bien, pero la falta de experiencia les ha afectado. Ahí entra en juego la experiencia, en que las rachas sean positivas o negativas. A Toronto le está faltando esa experiencia para pasar la página y salir de rachas negativas. Además de extender las positivas”.

“Ellos están a cinco juegos en el ‘wild card’, pero ahí es bien difícil acercarse porque estás contra tres o cuatro equipos. Las posibilidades de Toronto no son imposibles, pero las veo remotas. Tienen que caerse Seattle, Oakland y Boston”, agregó Rodríguez.

Rivera, por su parte, opinó que el problema de Toronto toda la campaña ha sido la inconsistencia de sus lanzadores, porque la ofensiva ha estado ahí.

El dirigente Charlie Montoyo, a la izquierda, y un trainer de los Blue Jays, ayudan a George Springer, al centro, a salir del terreno luego de que se lastimara una pierna mientras corría tras un batazo elevado el sábado en Seattle. ( Elaine Thompson )

En cuanto a los equipos que pasarán Rodríguez escogió en la Americana a Tampa Bay (Este), White Sox (Central) y Astros (Oeste) para dominar sus divisiones y a los Yankees y Athletics peleándose el ‘wild card’.

En la Nacional, opinó que los Braves (Este), Milwaukee (Central) y Dodgers (Oeste) dominarán, y que ve a San Francisco con el ‘wild card’.

“El ‘wild card’ va a salir del Oeste (de la Nacional). O San Francisco a los Dodgers. San Francisco ha sido tan consistente este año que no veo porque no. Creo que han sido la sorpresa de la década. Todos esperaban que cayeran pero han seguido”, dijo Rodríguez.

Rivera, quien participa de una liga de fantasía, dijo que en la Americana ve a Tampa Bay (Este), White Sox (Central) y Houston (Oeste) como campeones divisionales, y que el ‘wild card’ lo ve en una batalla entre Yankees, Red Sox y Oakland.

En la Nacional, al igual que Rodríguez, ve como ganadores a Braves, Brewers y Dodgers, y con el ‘wild card’ para el equipo entre Dodgers y Giants que no gane la división, aunque agregó a Cincinnati a la posible pelea por el comodín.

“Yo quisiera que los Mets pasaran primero por los boricuas, y segundo por Luis Rojas, que es una persona que quiero mucho, sé los sacrificios que ha hecho para estar ahí y quisiera que los Mets llegaran. Pero las lesiones y la situación del COVID van a jugar un papel muy importante en esta recta final”, finalizó Rivera.