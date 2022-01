Santo Domingo. Ramón Vázquez llegó a la conferencia y apenas podía ocultar la decepción. Otra pobre demostración ofensiva, otra derrota.

Puerto Rico, representados por los Criollos de Caguas, apenas conectó cuatro indiscutibles y sufrió el domingo su tercer revés consecutivo, esta vez, por marcador de 4-2 ante los Navegantes de Magallanes de Venezuela, siendo el único conjunto del torneo sin victorias en la Serie del Caribe.

“Esto ha sido frustrante porque sabemos la ofensiva que tenemos y ha sido difícil conectar dos imparables en una misma entrada”, declaró el dirigente puertorriqueño.

“El relevo nos dio la oportunidad de venir de atrás, pero no lo hicimos. Sabemos donde estamos parados y todo va a depender de los otros resultados. Todavía la oportunidad está ahí, y tenemos que ganar los dos juegos que nos quedan”, agregó Vázquez, cuyo conjunto batea colectivamente para apenas .168 con un porcentaje en base de .248 y un slugging de .232 en el torneo.

Y Vázquez está en lo cierto. El destino del equipo ya no está en sus propias manos. Para comenzar están obligados a ganar sus últimos dos compromisos: el lunes ante México (3:00 p.m.) y el martes ante Colombia (10:00 a.m.). Y también van a necesitar que Panamá (1-1), Colombia (2-1) y México (1-2) pierdan sus restantes partidos para optar por un empate al final de la primera fase.

William Astillo de Venezuela intenta poner fuera, sin éxito, a Edwin Diaz, de los Criollos. ( Xavier J. Araujo )

Mientras tanto, los Criollos solo pegaron un hit en las últimas cuatro entradas ante el relevo de los Navegantes. Fue el único corredor en base, y sucedió en la novena entrada en batazo de Vimael Machín. Emmanuel Rivera fue el responsable de las dos carreras al conectar un sencillo, llevando al plato a Nelson Velázquez y Edwin Díaz en la tercera entrada para cerrar la pizarra 3-2. Fue la única amenaza del juego. Fueron abanicados 12 veces en la tarde.

“No hay excusas. Estamos donde estamos, porque no ha fluido la ofensiva. No hemos sabido capitalizar”, dijo Vázquez. “Siempre dicen que las victorias son de los jugadores y las derrotas de los dirigentes. Y yo me echo la culpa porque no he podido poner a los jugadores en una situación de salir airosos”.

Los venezolanos celebran la victoria sobre Puerto Rico. ( Xavier J. Araujo )

El relevo de los boricuas solo permitió una carrera en seis entradas, tras una pobre apertura de Yordy Cabrera al conceder tres carreras en tres episodios.

Para el choque de mañana ante México, Oscar de la Cruz lanzará por los Criollos. Vázquez no cree que el jardinero Danny Ortiz tampoco estará mañana en la alineación tras una dolencia en una rodilla. Se lastimó el sábado ante República Dominicana.

“Las cosas no han salido como esperábamos, pero confío en el equipo”, dijo el antesalista Emmanuel Rivera, por su lado.