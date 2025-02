Nueva York. Fay Vincent, quien se convirtió inesperadamente en comisionado de la MLB en 1989 tras la muerte de A. Bartlett Giamatti y luego fue obligado a dejar el cargo tres años después por propietarios decididos a enfrentarse laboralmente con los jugadores, falleció a los 86 años.

Vincent había recibido radiación y quimioterapia por un cáncer de vejiga y desarrolló complicaciones que incluyeron sangrado, dijo su esposa, Christina. Él pidió que se detuviera el tratamiento y falleció el sábado en un hospital en Vero Beach, Florida.

“El Sr. Vincent sirvió al deporte durante un tiempo de muchos desafíos, y se mantuvo orgulloso de su asociación con nuestro pasatiempo nacional a lo largo de su vida”, dijo el actual comisionado Rob Manfred en un comunicado.

Abogado que se convirtió en ejecutivo de un estudio de cine a instancias de un amigo de la universidad, Vincent tenía más de tres décadas en retiro y vivía entre New Canaan, Connecticut, y Vero Beach.

Durante su mandato de tres años como comisionado, Vincent vivió lo que llamó “días de tres cigarros”, cuando enfureció a los propietarios al convertirse en el primer funcionario de gestión en admitir la colusión entre equipos contra agentes libres después de las temporadas de 1985, 1986 y 1987.

El foto del 19 de marzo de 1990, el comisionado de la MLB Fay Vincent, acompañado del presidente de los Brewers de Milwaukee Bud Selig, anuncia el acuerdo que puso fin al paro patronal de 32 días entre jugadores y dueños. ( Frankie Ziths )

Suspendió al dueño de los Yankees George Steinbrenner, dividió las tarifas de expansión entre ambas ligas, intentó forzar la reorganización de la Liga Nacional y negoció un acuerdo que puso fin a un cierre patronal durante entrenamiento primaveral en 1990.

“Tenía la convicción de que ser comisionado era un fideicomiso público. Intenté hacer lo que creía que era mejor para el juego y el público que tanto le importaba”, dijo Vincent en una entrevista de 2023 con The Associated Press. “Tuve resultados mixtos. A veces me siento contento con lo que hice. La tragedia del béisbol es que lo más grande que dejé sin hacer fue construir una relación decente entre los propietarios y los jugadores. Pensé que alguien tomaría mi lugar y lo lograría”.

Vincent era abogado de seguridad cuando fue contratado en 1978 como presidente y director ejecutivo de Columbia Pictures Industries Inc. por Herbert Allen Jr., a quien conoció en Williams College.

Vincent permaneció como ejecutivo corporativo durante una década, antes de pasar a un bufete de abogados, pero tras unos meses fue invitado como comisionado adjunto por el propio Giamatti, a quien conoció en una fiesta en Princeton en la década de 1970.

Giamatti encargó a Vincent supervisar la investigación de apuestas del líder de hits de carrera Pete Rose. Falleció de un ataque al corazón el primero de septiembre, y Vincent fue elegido comisionado 12 días después por los propietarios.

Su primera temporada completa como comisionado comenzó después de un cierre patronal durante los entrenamientos primaverales de 32 días. El acuerdo que alcanzó enfureció a los propietarios que buscaban mayores ganancias de gestión,

En julio de 1990, Vincent firmó un acuerdo con George Steinbrenner bajo el cual el principal propietario de los Yankees renunció como socio gerente debido a sus tratos con un pago de 40,000 al apostador Howard Spira, para encontrar información vergonozosa sobre el jardinero Dave Winfield. Vincent más tarde reinstaló a Steinbrenner a partir de 1993.

El siguiente junio, Vincent dictaminó que la Liga Americana recibiría 42 millones de los 190 millones en tarifas de expansión debidas por la entrada de Colorado y Miami a la Liga Nacional en 1993.

En julio de 1992 ordenó la reorganización de la Liga Nacional para el año siguiente. A mediados de agosto, Selig y Reinsdorf obtuvieron suficiente apoyo para que el presidente de la Liga Americana, Bobby Brown, y el jefe de la Liga Nacional, Bill White, convocaran una reunión especial destinada a destituir a Vincent. Los propietarios aprobaron una resolución de falta de confianza en una votación de 18-9 el 3 de septiembre. Después de un fin de semana de reflexión en su casa en Cape Cod, Vincent renunció cuatro días después.

“El comisionado tiene que velar por los aficionados, y a los propietarios no les gusta escuchar esa idea”, dijo Vincent.

Selig fue nombrado como presidente del consejo ejecutivo, un nuevo puesto que lo convirtió efectivamente en comisionado interino. Lideró a los propietarios a través de una huelga de 7 meses y medio en 1994-95, antes de ser elegido comisionado en 1998, puesto en el que permaneció hasta su retiro en 2015.

Francis Thomas Vincent Jr. nació el 29 de mayo de 1938, en Waterbury, Connecticut. Fue tackle y centro en Williams hasta que se rompió la espalda durante su primer año, cayendo cuatro pisos desde una repisa helada fuera de su dormitorio después de que sus compañeros de cuarto lo encerraran como una broma. Su pierna izquierda quedó parcialmente paralizada y caminaba con un bastón.

Fue a la Facultad de Derecho de Yale, comenzó como asociado en Whitman & Ransom en Nueva York en 1963 y se quedó allí durante cinco años.

En uno de sus actos duraderos como comisionado, presidió un comité de ocho miembros para la precisión estadística, que eliminó el asterisco que había estado junto a la entrada de Roger Maris como líder de jonrones de la temporada y eliminó 50 juegos sin hits. El grupo definió un juego sin hits como juegos de nueve entradas o más que terminaron sin hits.

Vincent se casó con primera esposa Valerie McMahon en 1965 y tuvieron una hija, Anne, y dos hijos gemelos, William y Edward. Se divorciaron en 1994 y se casó con Christina Watkins en 1998.