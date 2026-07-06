Fin a una racha de 36 años: Puerto Rico se queda sin peloteros nacidos en la isla en el Juego de Estrellas de las Mayores
Riley Greene, con sangre boricua, evita que desaparezca la representación puertorriqueña.
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Los rósters oficiales para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, publicados el domingo, confirmaron que por primera vez desde 1989, no habrá un pelotero nacido en Puerto Rico en el Clásico de Verano.
Sin embargo, la presencia boricua no desaparecerá por completo del Juego, pues el jardinero de los Tigers de Detroit, Riley Greene, fue seleccionado en la Liga Americana. El guardabosque mantiene viva la representación puertorriqueña para el choque del próximo martes en el Citizens Bank Park de Filadelfia, gracias a su ascendencia materna.
Greene, quien va a su tercer Juego de Estrellas consecutivo, fue elegido como suplente. Batea .292, con 13 jonrones, 46 carreras, 44 remolcadas y un OPS de .854.
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En una conversación vía telefónica con Primera Hora, el historiador del béisbol Jossie Alvarado, aseguró que para este año únicamente se rompe la cadena de jugadores nacidos en la isla, pero no se extingue la racha de participación boricua en el Juego de Estrellas.
“En este caso se detiene la racha de los nacidos en la isla”, explicó Alvarado.
El historiador recordó que la última ocasión en que Puerto Rico no contó con un jugador nacido en la isla fue en 1988. Aun así, ese año estuvo presente Roberto “Bobby” Bonilla, de los Pirates de Pittsburgh, nacido en Nueva York y de ascendencia puertorriqueña.
Para la edición pasada, Puerto Rico contó con los nacidos Francisco Lindor, Javier Báez y Edwin “Sugar” Díaz.
Una disminución gradual
Alvarado señaló que la cantidad de puertorriqueños en el evento ha disminuido de forma sostenida durante las últimas décadas.
“En los años 90 se repetían los nombres. Fueron como 50 veces acumuladas entre Sandy Alomar Jr., Iván Rodríguez, Roberto Alomar, Benito Santiago, Edgard Martínez, Juan ”Igor" Gonzalez, Bernie Williams y otros. En los 2000, más de 40 veces acumuladas y en la década del 10, cerca de 20 acumulados", comentó.
La ausencia de jugadores nacidos en Puerto Rico en el Juego de Estrellas de este año también responde a que las principales figuras boricuas en la Mayores han lidiado o sufren aún alguna lesión.
“Hay una disminución poco a poco. Y este año, las lesiones han afectado y eso no estaba en el panorama”, sostuvo Alvarado.
Entre ellos figuran Lindor, quien apenas ha disputado 33 partidos debido a una lesión en la pantorrilla izquierda. Carlos Correa, por su parte, se perderá el resto de la campaña tras sufrir una rotura del tendón del tobillo izquierdo, mientras que José Berríos no lanzará en toda la campaña tras someterse a una cirugía Tommy John.
A ellos se suman Díaz, quien se recupera de una operación el pasado abril para remover cuerpos libres en el codo derecho; Heliot Ramos, quien perdió varias semanas por una distensión en el cuádriceps derecho, aunque ya regresó a la acción; y Báez, ausente desde abril por un esguince en el tobillo derecho.
“Estos peloteros no están acabados, aunque llegan a sus 30 años (menos Ramos), todavía pueden dar tres o cuatro años muy buenos y en esos años cualquiera de ellos puede ser un jugador de Juegos de Estrellas”, manifestó el historiador.
“En uno o dos Juegos de Estrellas más volvamos a tener presencia de tres o cuatro peloteros nacidos aquí porque la calidad está ahí”, agregó.
Alvarado mencionó a jugadores que debutaron este año como Edwin Arroyo (Reds de Cincinnati), Elmer Rodríguez-Cruz (Yankees de Nueva York) y Eduardo Rivera (Red Sox de Boston) como candidatos a tener presencia en futuros Clásicos de Verano.
Aunque, al momento de anunciarse los rósters oficiales, no figura ningún jugador nacido en Puerto Rico, los peloteros que no fueron seleccionados inicialmente podrían ser convocados como reemplazos de jugadores lesionados o por alguna otra situación. Uno de los principales candidatos es el relevista boricua Fernando Cruz, de los Yankees.
El doradeño registra marca de 4-3, efectividad de 2.39, un salvamento y 47 ponches en 37.2 entradas lanzadas. Sus números que lo podrían colocar entre las posibles opciones para ser llamado como reemplazo de última hora.
A continuación los rósters oficiales:
Liga Americana
Alineación titular
Shea Langeliers, Athletics
Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays
Ernie Clement, Blue Jays
Junior Caminero, Rays
Bobby Witt Jr., Royals
Mike Trout, Angels
Byron Buxton, Twins
Aaron Judge, Yankees
Yordan Álvarez, Astros
Lanzadores
Bryan Baker, Rays
Dylan Cease, Blue Jays
Aroldis Chapman, Red Sox
Jacob Latz, Rangers
Parker Messick, Guardians
Drew Rassmussen, Rays
Joe Ryan, Twins
Cam Schlittler, Yankees
Cade Smith, Guardians
Ranger Suárez, Red Sox
Louis Varland, Blue Jays
Michael Wacha, Royals
Suplentes
Adley Rutschman, Orioles
Dillon Dingler, Tigers
Travis Bazzana, Rays
Nick Kurtz, Athletics
Kevin McGonigle, Tigers
Ben Rice, Yankees
Miguel Vargas, White Sox
Randy Arozarena, Mariners
Cody Bellinger, Yankees
Riley Greene, Tigers
Yandy Díaz, Rays
Liga Nacional
Alineación titular
Drake Baldwin, Braves
Freddie Freeman, Dodgers
Ozzie Albies, Braves
Max Muncy, Dodgers
CJ Abrams, Nationals
Brandon Marsh, Phillies
Juan Soto, Mets
Andy Pagés, Dodgers
Shohei Ohtani, Dodgers
Lanzadores
Chase Burns, Reds
Jhoan Durán, Phillies
Raisel Iglesias, Braves
Max Meyer, Marlins
Mason Miller, Padres
Jacob Misiorowski, Brewers
Eduardo Rodríguez, Diamondbacks
Chris Sale, Braves
Cristopher Sánchez, Phillies
Paul Skenes, Pirates
Logan Webb, Giants
Yoshinobu Yamamoto, Dodgers
Suplentes
William Contreras, Brewers
Hunter Goodman, Rockies
Luis Arráez, Giants
Bryce Harper, Phillies
Otto López, Marlins
Matt Olson, Braves
Sal Stewart, Reds
Corbin Carroll, Diamondbacks
Pete Crow-Armstrong, Cubs
Jordan Walker, Cardinals
James Wood, Nationals
Kyle Schwarber, Phillies