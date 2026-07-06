Los rósters oficiales para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, publicados el domingo, confirmaron que por primera vez desde 1989, no habrá un pelotero nacido en Puerto Rico en el Clásico de Verano.

Sin embargo, la presencia boricua no desaparecerá por completo del Juego, pues el jardinero de los Tigers de Detroit, Riley Greene, fue seleccionado en la Liga Americana. El guardabosque mantiene viva la representación puertorriqueña para el choque del próximo martes en el Citizens Bank Park de Filadelfia, gracias a su ascendencia materna.

Greene, quien va a su tercer Juego de Estrellas consecutivo, fue elegido como suplente. Batea .292, con 13 jonrones, 46 carreras, 44 remolcadas y un OPS de .854.

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En una conversación vía telefónica con Primera Hora , el historiador del béisbol Jossie Alvarado, aseguró que para este año únicamente se rompe la cadena de jugadores nacidos en la isla, pero no se extingue la racha de participación boricua en el Juego de Estrellas.

“En este caso se detiene la racha de los nacidos en la isla”, explicó Alvarado.

Riley Greene (31) ( LM Otero )

El historiador recordó que la última ocasión en que Puerto Rico no contó con un jugador nacido en la isla fue en 1988. Aun así, ese año estuvo presente Roberto “Bobby” Bonilla, de los Pirates de Pittsburgh, nacido en Nueva York y de ascendencia puertorriqueña.

Para la edición pasada, Puerto Rico contó con los nacidos Francisco Lindor, Javier Báez y Edwin “Sugar” Díaz.

Una disminución gradual

Alvarado señaló que la cantidad de puertorriqueños en el evento ha disminuido de forma sostenida durante las últimas décadas.

“En los años 90 se repetían los nombres. Fueron como 50 veces acumuladas entre Sandy Alomar Jr., Iván Rodríguez, Roberto Alomar, Benito Santiago, Edgard Martínez, Juan ”Igor" Gonzalez, Bernie Williams y otros. En los 2000, más de 40 veces acumuladas y en la década del 10, cerca de 20 acumulados", comentó.

La ausencia de jugadores nacidos en Puerto Rico en el Juego de Estrellas de este año también responde a que las principales figuras boricuas en la Mayores han lidiado o sufren aún alguna lesión.

“Hay una disminución poco a poco. Y este año, las lesiones han afectado y eso no estaba en el panorama”, sostuvo Alvarado.

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Entre ellos figuran Lindor, quien apenas ha disputado 33 partidos debido a una lesión en la pantorrilla izquierda. Carlos Correa, por su parte, se perderá el resto de la campaña tras sufrir una rotura del tendón del tobillo izquierdo, mientras que José Berríos no lanzará en toda la campaña tras someterse a una cirugía Tommy John.

Francisco Lindor ( Frank Franklin II )

A ellos se suman Díaz, quien se recupera de una operación el pasado abril para remover cuerpos libres en el codo derecho; Heliot Ramos, quien perdió varias semanas por una distensión en el cuádriceps derecho, aunque ya regresó a la acción; y Báez, ausente desde abril por un esguince en el tobillo derecho.

“Estos peloteros no están acabados, aunque llegan a sus 30 años (menos Ramos), todavía pueden dar tres o cuatro años muy buenos y en esos años cualquiera de ellos puede ser un jugador de Juegos de Estrellas”, manifestó el historiador.

“En uno o dos Juegos de Estrellas más volvamos a tener presencia de tres o cuatro peloteros nacidos aquí porque la calidad está ahí”, agregó.

Alvarado mencionó a jugadores que debutaron este año como Edwin Arroyo (Reds de Cincinnati), Elmer Rodríguez-Cruz (Yankees de Nueva York) y Eduardo Rivera (Red Sox de Boston) como candidatos a tener presencia en futuros Clásicos de Verano.

Aunque, al momento de anunciarse los rósters oficiales, no figura ningún jugador nacido en Puerto Rico, los peloteros que no fueron seleccionados inicialmente podrían ser convocados como reemplazos de jugadores lesionados o por alguna otra situación. Uno de los principales candidatos es el relevista boricua Fernando Cruz, de los Yankees.

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El doradeño registra marca de 4-3, efectividad de 2.39, un salvamento y 47 ponches en 37.2 entradas lanzadas. Sus números que lo podrían colocar entre las posibles opciones para ser llamado como reemplazo de última hora.

Fernando Cruz ( Yuki Iwamura )

A continuación los rósters oficiales:

Liga Americana

Alineación titular

Shea Langeliers, Athletics

Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays

Ernie Clement, Blue Jays

Junior Caminero, Rays

Bobby Witt Jr., Royals

Mike Trout, Angels

Byron Buxton, Twins

Aaron Judge, Yankees

Yordan Álvarez, Astros

Lanzadores

Bryan Baker, Rays

Dylan Cease, Blue Jays

Aroldis Chapman, Red Sox

Jacob Latz, Rangers

Parker Messick, Guardians

Drew Rassmussen, Rays

Joe Ryan, Twins

Cam Schlittler, Yankees

Cade Smith, Guardians

Ranger Suárez, Red Sox

Louis Varland, Blue Jays

Michael Wacha, Royals

Suplentes

Adley Rutschman, Orioles

Dillon Dingler, Tigers

Travis Bazzana, Rays

Nick Kurtz, Athletics

Kevin McGonigle, Tigers

Ben Rice, Yankees

Miguel Vargas, White Sox

Randy Arozarena, Mariners

Cody Bellinger, Yankees

Riley Greene, Tigers

Yandy Díaz, Rays

Liga Nacional

Alineación titular

Drake Baldwin, Braves

Freddie Freeman, Dodgers

Ozzie Albies, Braves

Max Muncy, Dodgers

CJ Abrams, Nationals

Brandon Marsh, Phillies

Juan Soto, Mets

Andy Pagés, Dodgers

Shohei Ohtani, Dodgers

Lanzadores

Chase Burns, Reds

Jhoan Durán, Phillies

Raisel Iglesias, Braves

Max Meyer, Marlins

Mason Miller, Padres

Jacob Misiorowski, Brewers

Eduardo Rodríguez, Diamondbacks

Chris Sale, Braves

Cristopher Sánchez, Phillies

Paul Skenes, Pirates

Logan Webb, Giants

Yoshinobu Yamamoto, Dodgers

Suplentes

William Contreras, Brewers

Hunter Goodman, Rockies

Luis Arráez, Giants

Bryce Harper, Phillies

Otto López, Marlins

Matt Olson, Braves

Sal Stewart, Reds

Corbin Carroll, Diamondbacks

Pete Crow-Armstrong, Cubs

Jordan Walker, Cardinals

James Wood, Nationals

Kyle Schwarber, Phillies